FUAR YARIN AÇILIYOR

Yozgat’ta bu yıl 11’incisi planlanan, yarın açılışı yapılıp, Pazar gününe kadar açık kalacak olan Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı ile ilgili fuar alanındaki hazırlıklar son aşamaya geldi. Fuarda 200 civarında markanın yer alacağı, bu firmaların yüzde 70’inin il dışından geleceği bildirildi. Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, Yozgat Tarım Fuarının, Yozgat ekonomisine büyük katkılar sağladığına dikkat çekerek, ‘’Yozgat bilindiği üzere tarım ve hayvancılık üzerine üretim yapan bir ilimiz. Yozgat’taki tarımın daha nitelikli hala gelebilmesi, çiftçilerimizin daha nitelikli ürünler üretebilmesi ve çitçilerimizin kullandıkları ekipmanların Yozgat’ta üreten firmalarımızın Pazar bulması açısından bu fuarı düzenliyoruz’’ dedi. Geçen yıl Covid19’dan dolayı fuarın düzenlenemediğini hatırlatan Çelik, bu yıl 11’incisinin düzenleyeceği fuara, her geçen yıl ziyaretçi ve katılımcısının arttığını aktardı. Çelik, ‘’Diyebiliriz ki bölgenin en güçlü, en büyük tarım fuarını düzenliyoruz. Fuara katılan firmalar ve çiftçiler memnun. İstedikleri ve aradıkları her türlü ekipmanı bulabiliyorlar. Bir taraftan da Yozgat’ta tarım ekipmanı üreten firmaların pazar bulduğunu görüyoruz. Çevre illerden, ilçelerden gelen ziyaretçilerimiz oluyor. Hem çevre illerden getirdiğimiz üretici firmalar hem de Yozgat’ta üretim yapan yerel firmalar ciddi bir pazar bulmuş oldular. Aynı zamanda bu fuarımıza katılan firmalarımızı diğer illerde olan fuarlara da katılmasını sağlıyoruz. Bu şekilde Yozgat’ta üretilen ürünlerin tüm Türkiye pazarına satılması sağlanıyor’’ diye konuştu.

YARIN AÇILIYOR

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, fuarın yarın açılacağına vurgu yaparak, fuara 100 binin üzerinde ziyaretçinin katıldığını, fuarın perakende sektörüne de büyük katkılarının bulunduğunu bildirdi. Çelik, ‘’Yaklaşık 200 civarında firma katılım sağlarken bu firmaların çalışan ekipleri, diğer illerden gelen misafirler konaklama noktasında, restoran konusunda şehrimizde bir hafta hareketlilik sağlanıyor. Bizler Yozgat Ticari Sanayi Odası olarak 11’incisini düzenlediğimiz Tarım Fuarını inşallah her yıl düzenleyerek Yozgat’a ekonomik katkılarını arttırırız. Düzenlediğimiz fuar etkinliklerini geçen ayda yaptığımız Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı, Tarım Fuarı ve arkasından ekleyeceğimiz 2 fuarla inşallah Yozgat’ta düzenlenen fuar sayısını 4’e çıkarmayı düşünüyoruz. Bu fuara destek veren yerel yöneticilerimiz Belediye Başkanımız Celal Köse’ye, Yozgat Valimiz Ziya Polat’a, Emniyet Müdürümüze, birim daire müdürlerimize ve diğer kurum müdürlerimize, amirlerimize teşekkür ediyoruz. Ticari Sanayi Odası İş Dünyası adına fuara tüm Yozgat halkını, üreticileri ve çiftçileri bekliyoruz’’ ifadelerini kullandı.