Fuar komşu çekti

Yozgat’ta ekonomik ve sosyal hayata önemli katkısı bulunan Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı bu yıl vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. 20-23 Nisan tarihleri arasında açık olan fuara komşu illerden de ziyaretçi gelmesi kent ekonomisine sağladığı katkıyı da ortaya koydu.

Tarım aletleri, yöresel ürünler, bahçe ve peyzaj ürünleri gibi Türkiye’nin önemli markalarının katılımı ile gerçekleştirilen Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı’nı 4 gün boyunca binlerce vatandaş ziyaret etti.

Yaşlısından gencine, kadın-erkek çok sayıda insan kentte yılda bir kez kurulan fuarı ziyaret ederek, farklı ürünleri tanıma ve alışveriş yapma imkanı buldu. Fuarda yerli markalarda yer buldu. Yerel esnafın da tezgah açtığı fuarda ziyaretçiler kadar tezgah açanlar da memnun kaldı.

Vatandaşlar fuarın yılda birkaç kez tekrarlanması gerektiğini belirterek; “Kısa süreli fuarları pek çok insan ziyaret etme imkanı bulamıyor. Fuar tarihi biraz daha uzun tutabilir, ya da senede birkaç kez farklı alanlarda açılacak fuarlar kente hareketlilik kazandıracaktır. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” diye konuştu.