Ana SayfaEkonomi

Fuar komşu çekti

25 Nisan 2017 Salı 23:59
Bu haber 192 kez okundu

Yozgat’ta dört gün boyunca açık olan 8’nci Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı, Yozgat merkez ve ilçelerinin yanı sıra Samsun, Çorum, Kırıkkale, Kırşehir gibi illerden de çok sayıda ziyaretçi aldı.

Fuar komşu çekti
Yozgat’ta ekonomik ve sosyal hayata önemli katkısı bulunan Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı bu yıl vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. 20-23 Nisan tarihleri arasında açık olan fuara komşu illerden de ziyaretçi gelmesi kent ekonomisine sağladığı katkıyı da ortaya koydu. 
Tarım aletleri, yöresel ürünler, bahçe ve peyzaj ürünleri gibi Türkiye’nin önemli markalarının katılımı ile gerçekleştirilen Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı’nı 4 gün boyunca binlerce vatandaş ziyaret etti.
Yaşlısından gencine, kadın-erkek çok sayıda insan kentte yılda bir kez kurulan fuarı ziyaret ederek, farklı ürünleri tanıma ve alışveriş yapma imkanı buldu. Fuarda yerli markalarda yer buldu. Yerel esnafın da tezgah açtığı fuarda ziyaretçiler kadar tezgah açanlar da memnun kaldı. 
Vatandaşlar fuarın yılda birkaç kez tekrarlanması gerektiğini belirterek; “Kısa süreli fuarları pek çok insan ziyaret etme imkanı bulamıyor. Fuar tarihi biraz daha uzun tutabilir, ya da senede birkaç kez farklı alanlarda açılacak fuarlar kente hareketlilik kazandıracaktır. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"
  • Yozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildi
  • Yozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralı
  • Yozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal Marşı
  • Yozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS Cezası
  • ÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptı
  • Yozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdı
  • Yozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyareti
  • Yozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anları

Yorum Gönder

Yukarı

© 2017 - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

Haber Sistemi | TE Bilişim