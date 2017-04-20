Ana SayfaEkonomi

Fuar kapılarını açtı

20 Nisan 2017 Perşembe 23:59
Bu haber 442 kez okundu

Yozgat 8’inci Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı düzenlenen törenle kapılarını açtı. Fuar açılışına protokol üyeleri vekil ve yardımcı düzeyinde katılım gösterirken, milletvekillerinden de fuar açılışına katılan olmadı.

Fuar kapılarını açtı
Yozgat 8’inci Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı, düzenlenen törenle kapılarını açtı. İl protokolü, milletvekilleri ve bürokrasinin beklenen katılımı göstermediği fuarda vatandaş fuarın ilk gününe yoğun ilgi gösterdi.
KOBİ Fuarcılık ve Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen 8’inci Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı Vali Yardımcısı Yavuz Güner ve Belediye Başkanı Kazım Arslan ile bazı protokol mensuplarının katılımıyla açıldı.
Yozgat Tarım ve Hayvancılık Fuarı 20 Nisan Perşembe günü kapılarını 158 katılımcı firma ile Yozgatlı vatandaşlara ve çiftçilere açtı.
 Fuar 23 Nisan tarihine kadar açık kalacak. Türkiye genelinden 94 yabancı firmanın katıldığı fuarda Yozgat ve ilçelerden de 64 yerli firma ürünlerini sergiliyor.. İki salon ile hizmet verecek olan Yozgat Tarım ve Hayvancılık Fuarı, toplamda 23 bin metrekare alanda ziyaretçilerini ağırlıyor. Komşu illerden ve Yozgat ilçelerinden gelecek olan misafirlerle birlikte fuarda 60 Milyon TL ticaret hacminin oluşması bekleniyor.

Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"
  • Yozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildi
  • Yozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralı
  • Yozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal Marşı
  • Yozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS Cezası
  • ÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptı
  • Yozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdı
  • Yozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyareti
  • Yozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anları

Yorum Gönder

Yukarı

© 2017 - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

Haber Sistemi | TE Bilişim