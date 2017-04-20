Fuar kapılarını açtı

Yozgat 8’inci Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı, düzenlenen törenle kapılarını açtı. İl protokolü, milletvekilleri ve bürokrasinin beklenen katılımı göstermediği fuarda vatandaş fuarın ilk gününe yoğun ilgi gösterdi.

KOBİ Fuarcılık ve Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen 8’inci Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı Vali Yardımcısı Yavuz Güner ve Belediye Başkanı Kazım Arslan ile bazı protokol mensuplarının katılımıyla açıldı.

Yozgat Tarım ve Hayvancılık Fuarı 20 Nisan Perşembe günü kapılarını 158 katılımcı firma ile Yozgatlı vatandaşlara ve çiftçilere açtı.

Fuar 23 Nisan tarihine kadar açık kalacak. Türkiye genelinden 94 yabancı firmanın katıldığı fuarda Yozgat ve ilçelerden de 64 yerli firma ürünlerini sergiliyor.. İki salon ile hizmet verecek olan Yozgat Tarım ve Hayvancılık Fuarı, toplamda 23 bin metrekare alanda ziyaretçilerini ağırlıyor. Komşu illerden ve Yozgat ilçelerinden gelecek olan misafirlerle birlikte fuarda 60 Milyon TL ticaret hacminin oluşması bekleniyor.