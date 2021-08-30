Fuar dün kapandı

Yozgat'ın tarım ve hayvancılık kenti olduğunu bildiren KOBİ Fuarcılık Tanıtım ve Organizasyon Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Tokat, 97 firmanın 112 marka ile katıldığı fuarın 3 gün sürdüğünü bildirdi. Tokat, traktörler, tarım makinaları, toprak işleme, hasat makinaları, hayvancılık işlemleri, süt sağım makinelerinin yer aldığı fuara ilginin de yoğun olduğunu kaydetti. Tahminen 150 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladıklarını belirten Tokat, ‘’Çiftçilerimize yeni ve modern makineler sergilendi. Yeni üretilen makineler ilk defa fuarda görücüye çıktı. Çiftçimiz, tarımla ilgilenen herkes fuara gelip, alışverişlerini de yaptı’’ diye konuştu. Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik de, fuarın Yozgat ekonomisine ve çiftçisine katkı sunduğunu bildirdi. Çelik, fuarın perakende sektörüne de büyük katkılarının bulunduğuna vurgu yaparak, fara katılım sağlayan firmaların çalışan ekipleri, diğer illerden gelen misafirler, konaklama noktasında, restoran konusunda Yozgat’ta hareketlilik sağladığının altını çizdi. Yozgat’a ekonomik katkılarını artırmaya yönelik etkinliklere devam edeceklerini bildiren Çelik, daha öncede ‘Evlilik ve Düğün Hazırlıkları’ fuarı organize ettiklerini, iki ayrı daha fuar kurulmasına yönelik fizibilite çalışması yaptıklarını sözlerine ekledi.