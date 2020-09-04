Fiyatlar durmuyor

Bir önceki yılın Aralık ayına göre artış yüzde 7,29 olarak yansıdı. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,77 ve 12 aylık ortalamalara göre de yüzde 11,27 artış gerçekleşti. Kayseri, Sivas ve Yozgat bölgesinde 2020 Ağustos ayında Tüketici Fiyatları Endeksi'nde bir önceki aya göre yüzde 1,25 artış oldu. Bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 7,66 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,04 artış yaşanırken, 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 11,56 artış gerçekleşti. Bölgede ana harcama grupları itibariyle 2020 Ağustos ayında endekste yer alan gruplardan en fazla artış gösteren grup yüzde 6,71 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu. Bunu yüzde 2,71 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar, yüzde 1,67 ile ulaştırma, yüzde 1,05 ile mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri takip etti. En çok düşüş olan grup ise yüzde 1,21 ile giyim ve ayakkabı oldu. Bölgede 2020 Ağustos ayında bir önceki aya göre fiyatı en çok artan seçilmiş maddeler değişim oranlarıyla birlikte yüzde 20,96 ile limon ilk sırada yer aldı. Bunu, yüzde 16,96 ile salatalık, yüzde 14,65 ile mücevher (altın) takip etti. En çok düşüş gösteren seçilmiş maddeler değişim oranlarıyla birlikte sırasıyla yüzde 17,93 ile patates, yüzde 12,96 ile armut oldu.