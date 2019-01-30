Fiyat denetimi

İlk olarak marketlerin sebze meyve reyonlarını gezen ekipler, etiket fiyatlarını not alıp, ürünlerin faturalarını istedi. Daha sonra sebze pazarını da gezen ekipler, burada da etiketlerle faturaları karşılaştırdı. Yozgat Sebzeciler ve Pazarcılar Dernek Başkan Yardımcısı Cemal Yalçın, pazarda sebze meyve fiyatlarının marketlerdekinin yarısı düzeyinde olduğunu belirtti. Satış yaparken fazla bir kar yapmadıklarını anlatan Yalçın, "10 liraya aldığımız biberi 11-12 liraya satıyoruz. 4 liraya aldığımız domatesi 5 liraya satıyoruz. Vatandaşımızı pazara bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Marketten alışveriş yapan Neval Balta ise fiyatların çok yükseldiğini söyledi. Serpil Baysallı da marketlerdeki yüksek fiyatlara dikkati çekerek, vatandaşları bu ürünleri almamaya davet etti.

