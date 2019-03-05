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Fiyat artışı devam ediyor

TÜRKİYE İstatistik Kurumu verilerine göre, ülkemizde TÜFE'de 2019 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,16, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,23, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,67 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,93 artış gerçekleşti.

Fiyat artışı devam ediyor

TÜRKİYE İstatistik Kurumu verilerine göre, ülkemizde TÜFE'de 2019 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,16, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,23, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,67 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,93 artış gerçekleşti.

05 Mart 2019 Salı 00:00
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Fiyat artışı devam ediyor

Aylık en yüksek artış %2,48 ile sağlık grubunda oldu. Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Şubat ayında endekste yer alan gruplardan, eğitimde yüzde 1,64, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,90, lokanta ve otellerde yüzde 0,87 ve ulaştırmada yüzde 0,71 artış gerçekleşti. Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 4,81 ile giyim ve ayakkabı oldu. Kayseri, Sivas ve Yozgat bölgesinde 2019 Şubat ayında Tüketici Fiyatları Endeksi'nde bir önceki aya göre yüzde 0,18 artış oldu. Bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 1,51, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,53, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 18,27 artış gerçekleşti. Kayseri, Sivas ve Yozgat bölgesinde ana harcama grupları itibariyle 2019 Şubat ayında endekste yer alan gruplardan en fazla artış gösteren grup yüzde 4,03 ile sağlık oldu. Bunu yüzde 1,35 ile ulaştırma, yüzde 1,23 ile lokanta ve oteller ve yüzde 1,19 ile eğitim takip etti. En çok düşüş olan grup ise yüzde 5,17 ile giyim ve ayakkabı oldu. Kayseri, Sivas ve Yozgat bölgesinde 2019 Şubat ayında bir önceki aya göre fiyatı en çok artan seçilmiş maddeler değişim oranlarıyla birlikte yüzde 35,3 ile marul ilk sırada yer aldı. Bunu, yüzde 22,49 ile beyaz lahana ve yüzde 13,51 ile portakal takip etti. En çok düşüş gösteren seçilmiş maddeler değişim oranlarıyla birlikte sırasıyla yüzde 17,71 ile domates ve yüzde 16,83 ile kaban (kadın için) oldu.
 

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