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FiRMALAR ZORDA

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, kamu hastanelerinden hak edişlerini tahsil edemeyen medikal firmaların zor durumda olduğunu belirterek, sektörün rahatlatılması gerektiğine dikkat çekti. Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, devam eden Coivet-19 salgını kapsamında alınan tedbirler nedeniyle zor durumda bulunan sanayicilerin, yatırımların desteklenmesi gerektiğinin de altını çizerek, hükümet temsilcilerinden destek istedi.

16 Eylül 2020 Çarşamba 00:19
FiRMALAR ZORDA

YOZGAT Ticaret ve Banayi Odası Başkanı Sinan Çelik, kamu hastanelerinden hak edişlerini tahsil edemeyen medikal firmalarının zor durumda bulunduğunu söyledi. Çelik, pandemi sürecinde mümkün olan tüm fedakarlıklarını yaparak zor günler yaşayan bu firmaların ödemelerinin yapılarak, rahatlatılması gerektiğini kaydetti. Çelik, ‘’İlimizde odamıza kayıtlı 50’ye yakın medikal firma faaliyet göstermektedir. İçinde bulunduğumuz süreçte sağlık sektörümüzün gözü, kulağı olan en önemli tedarikçileri medikal firmalarımızın ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Kamu hastanelerinde 16 ayı, Üniversite hastanelerinde 36 ayı bulan ödeme yapılmama durumu, medikal sektörü üyelerimizi iflasın eşiğine getirmiştir’’ dedi. Başkan Çelik, medikal sektörü üyelerinin yanlarında olduklarını, alacaklarının ödenmesini devlet büyüklerinden beklediklerini kaydetti. Çelik, ‘’Sağlık sektörünün lokomotifi medikal firmaları 2 Milyar Dolarlık işlem hacmi ile 100 Binin üzerinde çalışan istihdam etmektedir. Odamıza kayıtlı yaklaşık 50 medikal firmamızda bu dişlinin parçalarındandır. Firmalarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için Sayın Cumhurbaşkanımızdan konu ile ilgili destek bekliyoruz’’ diye konuştu.

Son Güncelleme: 15.09.2020 19:22
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FiRMALAR ZORDA
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