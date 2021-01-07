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Finansman protokolü imzalandı

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası ile Halkbank arasında ‘Paraf Kredi Kartı Tedarik Zinciri Finansman’ protokolü törenle imzalandı.

07 Ocak 2021 Perşembe 00:39
Finansman protokolü imzalandı

Halkbank Kayseri Bölge Koordinatörü̈ Hakan Yılmaz Kefkir, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çelik’i ziyaret etti. Halkbank ile Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle ‘Paraf Kredi Kartı Tedarik Zinciri Finansman’ protokolü̈ imzalandı. Çelik, ‘’TOBB ile Halkbank arasında tedarik zincirlerinde finansman kaynaklı yaşanan aksaklıkları gidermek üzere hayata geçirilen proje ile üyelerimize nefes aldıracak. Üyelerimizin finansman ihtiyacının karşılanması için bu projenin hayata geçmesinde katkılarını esirgemeyen TOBB Başkanı M. Rıfat Hı̇sarcıklıoğlu’na ve Halkbank Kayseri Bölge Koordinatörü̈ Hakan Yılmaz Kefir’e teşekkür ediyoruz’’ dedi. 

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Finansman Protokolü Imzalandı
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