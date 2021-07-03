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FAZ2 Başvuruları devam ediyor

KOSGEB Yozgat Müdürü Mustafa Işık, mikro ve küçük işletmelere hızlı destek programı Faz2 başvurularının devam ettiğini söyledi.

03 Temmuz 2021 Cumartesi 00:09
FAZ2 Başvuruları devam ediyor

Işık yaptığı yazılı açıklamada, Covid19 salgınından etkilenen imalat ve bilimsel Ar-Ge sektörlerindeki mikro ve küçük işletmeler ile 2017 ve sonrasında kurulmuş imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektörlerindeki yenilikçi genç işletmelere KOSGEB tarafından ‘Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı’ kapsamında sermaye desteği sağlanacağını bildirdi. Işık, ‘’21 Haziran 2021 tarihinde başlayan Program başvuruları, 9 Temmuz 2021 günü saat 23:59’da sona erecektir. İlk başvuru döneminde reddedilen işletmeler, yeni başvuru kriterlerini sağlamak kaydı ile başvuru yapabilecektir. Başvuru kriterlerini karşılayan mikro ve küçük işletmeler (MKİ’ler)  www.kosgeb.gov.tr adresindeki ‘E-Hizmetler’ menüsünden ‘Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Başvurusu’ alt menüsünü seçerek online başvuru yapabilecektir. KOSGEB Veri tabanına kayıtlı olmayan veya KOBİ Bilgi Beyannamesi güncel olmayan işletmeler, önce kayıt ve güncelleme işlemini yapmalıdır.  Ödemeler 3 ay karşılığında (2021, Haziran, Temmuz, Ağustos)  3 taksitte yapılacaktır. Her ödeme öncesinde, resmi kayıtlardan (GİB, SGK) işletmenin aktif olduğu ve istihdamını 2020 Mart ayındaki seviyede muhafaza ediyor olduğu kontrol edilecektir’’ diye konuştu.

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FAZ2 Başvuruları Devam Ediyor
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