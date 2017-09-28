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-Farklı bir konsept

YOZGAT’ta Kent Park içerisinde hizmete giren Coffe Hause farklı konsepti, yeni yüzüyle hizmete başladı.

-Farklı bir konsept

YOZGAT’ta Kent Park içerisinde hizmete giren Coffe Hause farklı konsepti, yeni yüzüyle hizmete başladı.

28 Eylül 2017 Perşembe 07:10
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-Farklı bir konsept

Kent Park içerisinde hizmet veren işletme, hizmet sektöründe yeniliklere imza atmaya hazırlanırken, resmi açılışın Cumartesi günü yapılacağı kaydedildi.
İşletmeciliğini Ömer Eraslan’ın yaptığı Coffe Hause farklı dizaynı, yeni yüzü ve kendine has lezzetleriyle Kent Park içerisinde hizmete girdi. Kısa süre önce kapılarını müşterilerine açan Coffe Hause bir kafenin ötesinde restoran, kahvaltı salonu ve özel toplantıların yapılabileceği bir mekan olma özelliğini taşıyor. İşletme sahibi Ömer Eraslan, ciddi bir yatırım ile Coffe Hause’yi Yozgatlıların hizmetine sunarken her yaştan ve her profilden müşteriye göre bir konsept oluşturduklarını söyledi. Ömer Eraslan, işletmenin resmi açılışının Cumartesi günü saat 13.30’da gerçekleşeceğini de belirterek, tüm Yozgatlıları açılışa davet etti.

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