Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1325
ALTIN
461.085
DOLAR
7.9493
STERLİN
10.6291
EURO
9.4663

FABRiKALAR YUKSELiYOR

Yozgat organize Sanayi Bölgesi’nde inşaat çalışmaları son aşamaya gelen 6 tesisin işletmeye açılmasının ardından 5 bin civarında kişinin istihdam edileceği kaydedildi.

26 Kasım 2020 Perşembe 00:21
FABRiKALAR YUKSELiYOR

YOZGAT Organize Sanayi Bölgesi’nde temeli atılan 6 tesisin yapımında sona yaklaşıldı. Tesislerin en geç önümüzdeki yılın ikinci ayında üretime başlaması beklenirken, yaklaşık 5 bin kişinin istihdam edileceği kaydedildi. Temeli atılan 6 tesisin fiziki şartlarının tamamlanarak, makinalarının getirilip, montajına başlanılacağı kaydedildi. Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, 100 Milyon lira yatırım tutarı bulunan Azerbaycan-Türk ortaklığı ile projelendirilen fabrika inşaatına önümüzdeki yıl Mart ayında başlanıp, yıl sonuna kadar da üretime geçilmesi için çalışmaların devam ettiğini anlattı. İlk etapta 150 kişinin istihdam edileceği fabrikada sonraki yıllarda yapılacak ek tesislerde istihdam edilenlerin sayısının 900 kişiyi bulacağının altı çizildi. 
YATIRIMLARIN DURUMU
Yozgat organize Sanayi Bölgesi’nde temeli atılıp, fiziki koşulları tamamlanan Barelli Isıtma-Soğutma tesisinde montaj çalışmalarına başlanıldı. Bir milyon 600 dolar yatırım tutarı bulunan tesis yılsonunda üretime açılması bekleniyor. 7 milyon lira yatırım bedeli bulunan ESA Group şirketinin makine parkının tamam olduğu önümüzdeki günlerde üretime açılmasının hedeflendiği kaydedildi. 2 Milyon lira proje bedeli bulunan Northtech Elektronik şirketinin tisinde çalışmaların yüzde 80’lik kısmı tamamlandı. SBS Medikal Sağlık şirketinin 7 milyon lira proje bedelli tesisinde kapasite artışıyla ilgili çalışmaların sonuna gelindi. Garanti Grup-Transvaro Elektron Aletleri şirketinin 25 milyon proje bedelli yeni yatırımıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Organize dışında yapımı planlanan 50 milyon lira proje bedelli EMA Restoran Hotel ile ilgili ruhsat işlemleri devam ederken, önümüzdeki yılsonunda tamamlanarak, turizm sektörünün hizmetine sunulması bekleniyor. 

Anahtar Kelimeler:
FABRiKALAR YUKSELiYOR
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BiÇER DE YAPARIZ!
BiÇER DE YAPARIZ!
Kardeş ülkeden yatırım
Kardeş ülkeden yatırım
KADIN iSTiHDAMINA DESTEK
KADIN iSTiHDAMINA DESTEK
Yozgat’ta 14 bin işsiz var
Yozgat’ta 14 bin işsiz var
ihracatımız da ithalatımız da arttı
ihracatımız da ithalatımız da arttı
iŞSiZLiK EN ÇOK GENÇLERi ETKiLEDi
iŞSiZLiK EN ÇOK GENÇLERi ETKiLEDi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim