FABRiKALAR YUKSELiYOR

YOZGAT Organize Sanayi Bölgesi’nde temeli atılan 6 tesisin yapımında sona yaklaşıldı. Tesislerin en geç önümüzdeki yılın ikinci ayında üretime başlaması beklenirken, yaklaşık 5 bin kişinin istihdam edileceği kaydedildi. Temeli atılan 6 tesisin fiziki şartlarının tamamlanarak, makinalarının getirilip, montajına başlanılacağı kaydedildi. Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, 100 Milyon lira yatırım tutarı bulunan Azerbaycan-Türk ortaklığı ile projelendirilen fabrika inşaatına önümüzdeki yıl Mart ayında başlanıp, yıl sonuna kadar da üretime geçilmesi için çalışmaların devam ettiğini anlattı. İlk etapta 150 kişinin istihdam edileceği fabrikada sonraki yıllarda yapılacak ek tesislerde istihdam edilenlerin sayısının 900 kişiyi bulacağının altı çizildi.

YATIRIMLARIN DURUMU

Yozgat organize Sanayi Bölgesi’nde temeli atılıp, fiziki koşulları tamamlanan Barelli Isıtma-Soğutma tesisinde montaj çalışmalarına başlanıldı. Bir milyon 600 dolar yatırım tutarı bulunan tesis yılsonunda üretime açılması bekleniyor. 7 milyon lira yatırım bedeli bulunan ESA Group şirketinin makine parkının tamam olduğu önümüzdeki günlerde üretime açılmasının hedeflendiği kaydedildi. 2 Milyon lira proje bedeli bulunan Northtech Elektronik şirketinin tisinde çalışmaların yüzde 80’lik kısmı tamamlandı. SBS Medikal Sağlık şirketinin 7 milyon lira proje bedelli tesisinde kapasite artışıyla ilgili çalışmaların sonuna gelindi. Garanti Grup-Transvaro Elektron Aletleri şirketinin 25 milyon proje bedelli yeni yatırımıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Organize dışında yapımı planlanan 50 milyon lira proje bedelli EMA Restoran Hotel ile ilgili ruhsat işlemleri devam ederken, önümüzdeki yılsonunda tamamlanarak, turizm sektörünün hizmetine sunulması bekleniyor.