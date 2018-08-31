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Fabrika ortada kaldı

SORGUN ilçesinde faaliyetini sürdüren Yozgat Şeker fabrikasını özelleştirme kapsamında satın alan firmanın, devir işlemleri için henüz adım atmadığı belirtildi.

Fabrika ortada kaldı

SORGUN ilçesinde faaliyetini sürdüren Yozgat Şeker fabrikasını özelleştirme kapsamında satın alan firmanın, devir işlemleri için henüz adım atmadığı belirtildi.

31 Ağustos 2018 Cuma 07:00
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Fabrika ortada kaldı

Sözcü Gazetesinden Erdoğan Süzer’in haberine göre, özelleştirilen 13 şeker fabrikasından şimdiye kadar sadece 7'sinin şirketler tarafından teslim alınıp, işletilmeye başlandığı, 6 fabrikanın ise hâlâ teslim alınmadığı için devletin elinde beklediğine dikkat çekildi. Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun (ÖYK) mayıs ayının başından itibaren resmen satış onayı verdiği fabrikalardan sadece Turhal, Muş, Çorum, Elbistan ve Kırşehir ile tek paket halinde satılan Erzurum-Erzincan şeker fabrikaları yeni patronlar tarafından devletten devralınarak işletilmeye başlandı. Bu fabrikaların dışında kalan Yozgat ile birlikte Afyon, Bor, Burdur, Alpullu ve Ilgın fabrikalarının ihalelerine en yüksek teklifi veren şirketlerin ise şimdiye kadar Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na (ÖİB) peşin ya da ilk taksit ödemesini yapmadığı, dolayısıyla devir işleminin gerçekleştirilemediği belirtildi. Yozgat, Afyon ve Bor şeker fabrikalarının üçüne birden ihalelerde en yüksek teklifi veren Doğuş Yiyecek İçecek AŞ 1 milyar 336 milyon liralık toplam bedelle ilk sırada yer alıyor. Bu şirketin 3 fabrikadan bir ya da ikisini almaktan vazgeçebileceği iddia edildi. Devir işleminin gecikmesinde son dönemde hızla artan döviz kurunun etkili olduğuna dikkat çekildi. Özelleştirmelerin TL ile yapılmasına rağmen artan döviz kurunun, şirketlerin diğer işlerini olumsuz etkilediği ifade edildi.

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