Esnafın kredi limiti arttı

Bektaş, 4 Kasım 2019 tarihi itibariyle Halkbank aracılığı ile bölgeye bağlı Kooperatifler kefaleti ile kullanılacak krediler için yapılan bu olumlu düzenleme için ilgili makamlara teşekkür etti. Bektaş, ‘’Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Hazine Maliye Bakanlığı ve Halkbank Yetkililerine Bölge Birliğimize bağlı Kooperatiflerimiz ve Bölge Esnafımız adına teşekkür ediyor. Genel Başkanımız Sayın A. Kadir Akgül’e Esnafımıza ve Bölgemize verdiği destekten dolayı Şükranlarımızı Sunuyorum’’ dedi.