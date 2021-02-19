Esnafın gücü kalmadı!

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, Covit19 salgını kapsamında alınan tedbirlerin en fazla cafe, lokanta ve restoran işletmelerini etkilediğini, bu sektörde çalışanların, işletme yöneticilerinin daha fazla dayanacak güçlerinin kalmadığını söyledi. Gerekli önlemlerin alınarak, bu işletmelerin faaliyete geçirilmesi gerektiğini kaydeden Çelik, aksi takdirde bu işletmelerde çalışan insanların mağduriyetlerinin ciddi sorunlar yaratabileceğinin altını çizdi. Çelik yaptığı yazılı açıklamada, ‘’Covid19 salgını sonrası ekonomik anlamda ciddi sıkıntıya giren hizmet sektöründe faaliyet gösteren cafe, restoran ve lokanta gibi işletmelerimizin artık dayanacak gücü kalmadı. Bu sürecin uzamasıyla birlikte devletimizin vermiş olduğu desteklerden dolayı hükümetimize sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Fakat bu desteklerinde artık yetersiz kaldığını, hizmet sektöründe çalışan faaliyet gösteren işletmelerimizin dayanacak gücü kalmadı. Biran önce gerekli Covid19 önlemleri alınarak, işletmelerimizin faaliyete geçirilmesi gerekir’’ dedi. Oda Başkanı Çelik, bu işletmelerin kısa süre içerisinde faaliyete geçmemesi halinde işletmeleri tekrar kurtarmak gibi bir imkanının kalmayacağını, işletmelerde çalışan binlerce insanın mağduriyetinin, işsiz kalmasının da kaçınılmaz olacağını bildirdi. Çelik, ‘’Cafe, restoran, kıraathane gibi birçok ticari işletmelerin kapalı olmasının dışında bu tarz insanların bir araya geldiği birçok ticari işletmelerin şuanda açık olduğunu görmekteyiz. Bizim isteğimiz elbette ki hükümetimizin ve sağlık bilim kurulumuzun aldığı kararlara saygı duyarak, onların bu konuya biran önce bir çözüm getirmesini bekliyoruz. Bu konu, Yozgat ekonomisi açısından, Türkiye ekonomisi açısından çok ciddi bir önem arz etmektedir. Eğer kısa bir sürede tekrar bu işletmelerimizi faaliyete geçirip açamazsak, geri dönüşü olmayacak, toparlanması çok zor olacaktır’’ diye konuştu.