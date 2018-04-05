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Esnafa 'nefes' kredisi

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin Türkiye Odalar Borsalar Birliği(TOBB) tarafından sunulan Nefes Kredisi projesinden 18 ay vade seçeneğiyle faydalanabileceği bildirildi.

Esnafa 'nefes' kredisi

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin Türkiye Odalar Borsalar Birliği(TOBB) tarafından sunulan Nefes Kredisi projesinden 18 ay vade seçeneğiyle faydalanabileceği bildirildi.

05 Nisan 2018 Perşembe 07:00
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Esnafa 'nefes' kredisi

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Taylan Alakoç, TOBB öncülüğünde, oda ve borsaların katkılarıyla gerçekleştirilecek yeni nefes kredisi için hükümet tarafından gerekli imzaların atıldığını belirtti.
Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin de nefes kredisinden faydalanabileceğini ifade eden Alakoç, faizlerin aylık yüzde 0,99 yıllık ise yüzde 11,88 olarak belirlendiğini söyledi. Kredi vadesinin ilk 6 ay geri ödemesiz, takip eden aylarda ise 12 ay eşit taksitli olmak üzere, toplam 18 ay olacağına vurgu yapan Alakoç, “Odamız üyeleri de bu kredilerden faydalanabilecektir. Ticaret erbaplarımızı bir nebze olsun rahatlatacak bu kredi imkânıyla üyelerimiz nefes alacak. İlerleyen dönemde de Odamız üyelerinin finansal kaynaklara erişimini kolaylaştıracak projeleri hayata geçireceğiz” şeklinde konuştu.

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