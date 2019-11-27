Esnafa ‘e-uygulama’ semineri

Bulut, yayınlanan tebliğe göre ‘e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Müstahsil, e-SMM, e-İrsaliye, e-Defter ve E dönüşümü’ olarak vergi mükelleflerin karşısına çıkacak olan yeni uygulama ile artık elle fatura kesme olayının biteceğini bildirdi. Bulut, işin direk muhatabı olan tüccarlara e-uygulamalarda nelerle karşılaşabileceğini açıkça anlatma gereği Duyduklarına vurgu yaparak, ‘’Vergi mükelleflerimizi ilgilendiren ve bizzat onların bilmesi ve uygulaması gereken e-dönüşüm işlemleri ile ilgili seminer yapmaya karar verdik. Seminerimizi il ve ilçelerde bulunan ticaret odalarına ve esnaf odalarına, bizzat yazı ile seminerimizi duyurduk. Seminerimiz Türmob eğitmeni Yalçın Sütütemiz’in sunumu ile yarın saat:14.00’de Yozgat Kent Park Bilal Şahin konferans salonunda yapılacaktır’’ dedi. Bulut, Mali Müşavirler odası olarak esnafa verilecek her bilgi için eğitimci sağlamaya hazır olduklarını belirterek, ‘’Çünkü e-uygulamalar mükelleflerin yapması gereken işlerdir. Bu uygulamalar yaşamı kolaylaştırdığı gibi uygulamada yaşanacak sorunları da var olacaktır. İleride sorun yaşanması ve mükelleflerin cezai işleme maruz kalmaları için seminerimize katılmaları onlar açısından faydalı olacaktır. Vergi mükelleflerimizin şunu çok iyi bilmeleri gerekir bu uygulama bizzat mükellef tarafından yapılması gerekmektedir. Mali müşavirin bu uygulamada hiçbir sorumluluğu yoktur’’ diye konuştu.