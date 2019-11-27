Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
kapalı
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
105983
ALTIN
270.588
DOLAR
5.7464
STERLİN
7.4080
EURO
6.3288

Esnafa ‘e-uygulama’ semineri

YOZGAT Serbest Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Odası Başkanı Ahmet Bulut, 01 Ocak 2020 tarihinden itibaren vergi mükelleflerini ile Mali Müşavirleri yakından ilgilendiren, bilgi ve teknolojik çağının bir gereği olarak mali kayıtların, işlemlerin teknolojik ortamda yapılacağını söyledi.

Esnafa ‘e-uygulama’ semineri

YOZGAT Serbest Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Odası Başkanı Ahmet Bulut, 01 Ocak 2020 tarihinden itibaren vergi mükelleflerini ile Mali Müşavirleri yakından ilgilendiren, bilgi ve teknolojik çağının bir gereği olarak mali kayıtların, işlemlerin teknolojik ortamda yapılacağını söyledi.

27 Kasım 2019 Çarşamba 04:04
Esnafa ‘e-uygulama’ semineri

Bulut, yayınlanan tebliğe göre ‘e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Müstahsil, e-SMM, e-İrsaliye, e-Defter ve E dönüşümü’ olarak vergi mükelleflerin karşısına çıkacak olan yeni uygulama ile artık elle fatura kesme olayının biteceğini bildirdi. Bulut, işin direk muhatabı olan tüccarlara e-uygulamalarda nelerle karşılaşabileceğini açıkça anlatma gereği Duyduklarına vurgu yaparak, ‘’Vergi mükelleflerimizi ilgilendiren ve bizzat onların bilmesi ve uygulaması gereken e-dönüşüm işlemleri ile ilgili seminer yapmaya karar verdik. Seminerimizi il ve ilçelerde bulunan ticaret odalarına ve esnaf odalarına, bizzat yazı ile seminerimizi duyurduk. Seminerimiz Türmob eğitmeni Yalçın Sütütemiz’in sunumu ile yarın saat:14.00’de Yozgat Kent Park Bilal Şahin konferans salonunda yapılacaktır’’ dedi. Bulut, Mali Müşavirler odası olarak esnafa verilecek her bilgi için eğitimci sağlamaya hazır olduklarını belirterek, ‘’Çünkü e-uygulamalar mükelleflerin yapması gereken işlerdir. Bu uygulamalar yaşamı kolaylaştırdığı gibi uygulamada yaşanacak sorunları da var olacaktır. İleride sorun yaşanması ve mükelleflerin cezai işleme maruz kalmaları için seminerimize katılmaları onlar açısından faydalı olacaktır. Vergi mükelleflerimizin şunu çok iyi bilmeleri gerekir bu uygulama bizzat mükellef tarafından yapılması gerekmektedir. Mali müşavirin bu uygulamada hiçbir sorumluluğu yoktur’’ diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Esnafa ‘e-uygulama’ Semineri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GARANTİLİ ÜRETİM
GARANTİLİ ÜRETİM
Aydıncık’tan getirilen takılar Yozgat’ta
Aydıncık’tan getirilen takılar Yozgat’ta
Yozgat’ta teknoloji transferi
Yozgat’ta teknoloji transferi
Esnafın kredi limiti arttı
Esnafın kredi limiti arttı
Kredi faiz oranı düştü
Kredi faiz oranı düştü
Yozgat ekonomisi konuşuldu
Yozgat ekonomisi konuşuldu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim