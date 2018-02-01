Esnafa destek programı

Yozgat İl İstihdam Kurulu 2018 yılının ilk toplantısı Vali Kemal Yurtnaç başkanlığında gerçekleştirdi.

Vali Kemal Yurtnaç, Yozgat’ta devletin tek işveren kapısı olarak algılandığını, bu durumu değiştirmek için ‘Esnaf Destek Programı’ adlı bir çalışma hazırladıklarını ve çalışmayı ilgili bakanlığa sunacaklarını belirtti.

Vali Yurtnaç, bu çalışmayla özel sektörün de bir ekmek kapısı olduğunu anlatmaya çalıştıklarını ifade ederek,

“Bakanlığımıza bunun sunumunu yapacağız. Program içerisinde yer alan kolaylık, imkan ve faydaların teşvik bölgelerinde uygulanmasını talep edeceğiz” diye konuştu.

Yozgat İl İstihdam Kurulu toplantısında ayrıca 2017 yılında İŞKUR’un gerçekleştirdiği faaliyetler, işsizlik rakamları ve istihdam konusunda yürütülen çalışmalar ele alındı.