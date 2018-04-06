ESNAFA CAN SUYU

Esnaf ve sanatkarlara düşük faizli 150 bin liraya kadar kredi desteği sağlandığı kaydedildi. Yozgat’ta darboğaz içerisinde bulunan esnafa kredi destekleriyle can suyu sağlayan Esnaf ve Sanatkarları Kredi ve Kefalet Kooperatifi, son 15 aylık dönem içerisinde 45 milyon lira civarında kredi desteğinde bulundu. Yozgat Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Uğur Bektaş, finansman sıkıntısı yaşayan esnaf ve sanatkarlara daha fazla kredi imkanı sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Bektaş, devletin esnaf ve sanatkara önem verdiğinin altını çizerek, esnafın kredilere daha kolay ulaşmalarının önünün açıldığını ifade etti. Tüm bankalar dahil olmak üzere en düşük kredi faizlerinin Esnaf ve Sanatkarları Kredi Kefalet Kooperatifi aracılığıyla verildiğine dikkat çeken Bektaş, yıllık faiz oranının yüzde 5 olduğunu ve 150 bin liraya kadar kredi kullandırdıklarını aktardı. Yozgat esnafının kredi imkanlarından faydalanmaları için yoğun gayret gösterdiklerine değinen Bektaş, yıllık yüzde 5 faiz ve 3 ayda bir ödeme olanağı ile kredilerin esnaflar için oldukça cazip olduğunu vurguladı. Bektaş, “Yozgat olarak plasman sıkıntısı çekmiyoruz. Geçen 15 aylık dönem içerisinde esnafımıza 45 milyon lira tutarında kredi kullandırdık. Nisan ayı plasmanımız 5 milyon lira” dedi.

Bektaş, “İşletme kredisi 150 bin liraya, araç yenileme ve satın alma kredisi 150 bin liradan 500 bin liraya çıkarıldı. Ayrıca kiradaki işyerini almak isteyene de 10 yıl vadeli 500 bin liraya kadar kredi desteği sağlıyoruz. İsteyen ve durumu uygun olanların alabildiği bu kredilerde uygun ödeme koşulu mevcut. Kredilerin taksitleri aylık, 3 aylık ve 6 aylık şeklinde ödenebiliyor. Kredinin faiz oranları da tüm bankalara göre de çok uygun’’ ifadelerini kullandı.

