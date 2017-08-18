Esnafa bir müjde daha

Bektaş, yaptığı yazılı açıklamada; “8 Ağustos 2017 tarihi itibariyle TESKOMB’a bağlı kooperatiflerce uygulamaya başlanacak olan bu düzenlemeye göre 31 Temmuz 2017 tarihinden önce kredi borcu kooperatif takibine intikal eden esnaf ve sanatkarlar, 29 Eylül 2017 tarihine kadar başvurmaları halinde yeniden yapılandırmadan faydalanacaklar” dedi.

UYGULAMA NASIL OLACAK?

Uygulamanın içeriği hakkında bilgi veren Bektaş, şunları kaydetti:

“Borç (asıl alacak) tutarı defaten ödenmek istendiği takdirde faizsiz tahsil edileceğini, borcun 12 aya kadar taksitlendirilmesi talep edildiği takdirde ise asıl alacak tutarına taahhüt tarihinden itibaren yüzde 8 faiz oranı üzerinden 12 aylık basit faiz hesaplanacak. Asıl alacak tutarı ile hesaplanan faiz tutarı toplamının (yapılandırmaya esas borç tutarı) 12’ye bölünerek ilk taksitin peşin tahsil edilecek. Borcun 24 aya kadar taksitlendirilmesi talep edildiği takdirde asıl alacak tutarına taahhüt tarihinden itibaren yüzde 12 faiz oranı üzerinden 24 aylık basit faiz hesaplanarak bu yapılandırma yapılacaktır. 2016 yılında yapılan düzenleme kapsamında borcu yapılandırılan ve halen taksit ödemeleri devam edenlerin borçları yeniden yapılandırılmayacaktır. Ancak borcu yapılandırılan ve şartları ihlal ederek yapılandırılması bozulmuş olanların talepte bulunmaları halinde bu düzenleme kapsamında borçları yeniden yapılandırılacaktır. 15 Temmuz şehit ve gazilerimiz ile 1 ve 2’nci derece yakınlarının asıl alacak tutarını oluşturan borçlarına hiçbir faiz hesabı yapılmadan 48 aya kadar taksitlendirme yapılacaktır.

Bektaş, esnaf ve sanatkarın yanında olan TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül’e teşekkür etti.

