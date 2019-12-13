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Esnaf, e-faturaya hazır değil

YOZGAT Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ahmet Bulut, e-fatura ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin yeni düzenlemeler için mükelleflerin henüz hazır olmadığını söyledi.

Esnaf, e-faturaya hazır değil

YOZGAT Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ahmet Bulut, e-fatura ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin yeni düzenlemeler için mükelleflerin henüz hazır olmadığını söyledi.

13 Aralık 2019 Cuma 04:04
Esnaf, e-faturaya hazır değil

Bulut, ‘’Elektronik faturaya kimse hazır değil. Yeni yılla birlikte Türkiye'de vergi mükellefi olan veya vergi mükellefi olmayan tüketicilere belli bir limitin üzerine çıktıklarında elektronik fatura kesimi zorunluluğu getirildi. Uygulama 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren başlayacak. Ancak buna birçok firmanın alt yapısı hazır değil’’ dedi. Oda Başkanı Bulut, mükelleflerin teknik ve teknolojik altyapılarının buna uygun olmadığına vurgu yaparak, ‘’Küçük esnaf zor durumda kalacak. Okuma yazması olmayanlar ne yapacak? Her işletmede bilgisayar yok. Çoğu mükellefin e posta adresi bile yok. Bu uygulamayı çıkaranlar Türkiye’nin mükellef yapısını bilmeden mi? çıkarıyorlar.  Birçok firmanın alt yapısı yok. e-dönüşümün ya ertelensin, ya da limitleri değiştirilsin” diye konuştu. Bulut, bu uygulamayı yapacak olan yani fatura düzenleyecek olan esnafın halen uygulamadan haberinin bulunmadığını, nasıl olacağını bile bilmediğini ileri sürdü. Bulut, ‘’Esnaf odaları bu konu hakkında gördüğüm kadarıyla esnaflara bilgilendirme semineri yapmadı. Uygulamanın yanlış ve erken olduğunu kendi birliklerine iletmediler, onlarda maliye bakanlığına sorunu iletmeleri gerekmektedir. Oda olarak bu sorunun birliğimize ilettik ama gördüğüm kadarıyla esnaf odalarından bir ses yok. Bu konu hakkında esnaf odaları duyarsız kalmaktadır’’ ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
EsnafE-faturaya Hazır Değil
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