Engelli hibe başvuruları başladı

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, 2014 yılından itibaren kendi işini kurmak isteyen engelli ve hükümlülere destek amacıyla verilen hibe desteği başvurularının e-devlet üzerinden de yapılabileceğini, başvuruların devam ettiğini açıklandı. Yıldız, her sene düzenli olarak başvurularını aldıkları engelli ve eski hükümlülerin hibe proje başvuruları sürecinin devam ettiğini, bu yılki başvurularda bazı değişikliklerin yapılarak, başvuruların E-Devlet (www.turkiye.gov.tr ) üzerinden online olarak yapılabileceğini duyurdu. Yıldız, elden veya posta yolu ile yapılacak olan başvuruların kabul edilmeyeceğini hatırlatarak, e-devlet üzerinden yapılacak ‘Engelli Hibe Desteği’ başvurularının kurum internet siteminde (www.iskur.gov.tr) yayınlanan ‘Başvuru Rehberi’ne uygun olacak şekilde yapılması gerektiğini anlattı. Yıldız, bu yıl engelli vatandaşlara 65 bin liraya kadar, eski hükümlülere ise brüt asgari ücretin 15 katına tekamül eden 53 bin 662 liraya kadar destek sağlanacağını bildirdi. Başvuruların e-devlet üzerinden 16 Nisan 2021 tarihine kadar devam edeceğini vurgulayan Yıldız, hibe desteği proje başvurularında, İŞKUR’a herhangi bir borcu bulunanların başvurularının kabul edilmeyeceğini, düzenlenen kurs ve programlardan yasaklı hale getirilmiş kişi ve kuruluşların komisyon kaynaklı projelere yasaklılık süresince başvurmasının mümkün olmadığını bildirdi. Yıldız, ‘’Kendisine Vasi tayini yapılmış olanlar proje başvurusunda bulunamazlar. Faaliyet alanı Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği olan projelerde ‘Sürü Yönetim Elemanı/Hayvan Yetiştiriciliği’ belgesi, Arıcılık projelerinde ise ‘Arıcılık’ belgesi/sertifikası olması şarttır. Tarım ve hayvancılık projelerinde projesi kabul edilen proje sahibinin Bağ-Kur sigortası yaptırması zorunludur. Projesi kabul edilenlerden Tahsis edilen toplam proje bütçesinin yüzde 10'luk bölümüne bloke konulacak, birinci yılın sonunda projenin başarıyla devam etmesi halinde ödenecektir’’ diye konuştu. •Haber Merkezi•