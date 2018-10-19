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Enflasyonla mücadeleye destek

YOZGAT Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli, enflasyon ile mücadeleyi sahiplendiklerini belirterek, herkesin tek yürek ve tek ses olması halinde enflasyonla mücadelede de netice alınabileceğini ifade etti.

Enflasyonla mücadeleye destek

YOZGAT Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli, enflasyon ile mücadeleyi sahiplendiklerini belirterek, herkesin tek yürek ve tek ses olması halinde enflasyonla mücadelede de netice alınabileceğini ifade etti.

19 Ekim 2018 Cuma 07:00
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Enflasyonla mücadeleye destek

Erkekli, ‘’Bilindiği üzere, hükümetimiz tarafından enflasyonla mücadele programı çerçevesinde ülke genelinde indirim kampanyası başlatılmıştır. 81 il, 160 ilçede yer alan 365 Oda/Borsamız ile üretim gerçekleştiren ve çeşitli ürünlerin ticaretini yapan Oda/Borsa üyelerimizin İndirim Kampanyasına katkı da bulunması önem arz etmektedir’’ dedi.
Erkekli, bu kapsamda birlikten gelen yazıda tüketici fiyat endeksinde yer alan, Borsa üyelerinin iştirak alanına giren Buğday Unu, Dana Eti, Kuzu Eti, Tavuk Eti, Sakatat, Sucuk, Sosis ve Salam ürünlerini üreten ya da ticaretini yapanların asgari 3 ay süreyle en az yüzde 10 tutarında indirim uygulayacaklarını kaydetti. Erkekli, ‘’Bu noktada özellikle vurgulamak isteriz ki, bu mücadeleye toplumun tüm kesimleri ne kadar güçlü destek olursa, etkisi de o kadar büyük olur. Hepimiz tek yürek ve tek ses olursak, enflasyonla mücadelede de netice alacağımıza eminiz" diye konuştu.

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