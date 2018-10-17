Enflasyonla mücadeleye destek

Arslan, topyekun bir iktisadi mücadelenin başladığını, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından başlatılan Enflasyonla Mücadele Programı'nı desteklediklerini belirtti. Arslan, "Son dönemde döviz kurlarında yaşanan olağan dışı hareketlerin de etkisiyle enflasyon oranı yeniden çift hanelere çıkmıştır. Artan enflasyon hem alım gücü düşen vatandaşlarımızı, hem de artan girdi maliyetleri ve faizler nedeniyle firmalarımızı olumsuz etkilemektedir. Tüm bu sıkıntıları aşmak için başlatılan Enflasyonla Mücadele Programı'nı son derece önemli buluyor ve destekliyoruz" dedi.

Enflasyonla mücadeleyi tek başına ne kamu, ne de özel sektörün yapamayacağını ifade eden Arslan, "Sorumluluk ve görev hepimizindir. Enflasyonla mücadele aynı zamanda işsizlikle, yüksek faizle ve artan girdi maliyetleriyle mücadeledir" diye konuştu.

