ELiMiZi TAŞIN ALTINA KOYDUK

OKTAY, ''Birisi, bakan olacak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak, Yozgat'a bir şey getirecek, Yozgat, Yozgatlı iş insanı onu bekleyecek ve sonra da Yozgat kalkınacak... Böyle bir dünya yok. Kendine güvenen, kendi kaynaklarıyla ayakları üzerinde duracak'' dedi.

YOZGATLI İş İnsanlarının katılımı ile İstanbul’da üçüncüsü gerçekleşen ‘Ticaret ve İşbirliği Buluşması’ etkinliğine katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ‘’Öyle 'Yiğitlerin harman olduğu yer' demekle olmuyor. Yozgat'ta babayiğitleri görmek istiyoruz. Yoksa da bir daha bu toplantıları yapmayalım" uyarısında bulundu. Oktay, 2018 yılsonu itibariyle 6,5 milyon dolar ihracatla Yozgat'ın Türkiye'de 74'üncü sırada olduğuna dikkati çekerek, bunun Yozgat’a hiç yakışmadığının altını çizdi. İstanbul’da yapılacak ikili iş görüşmelerinden sonuç çıkmasını beklediğini ifade eden Oktay, "Birisi, bakan olacak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak, Yozgat'a bir şey getirecek, Yozgat, Yozgatlı iş insanı onu bekleyecek ve sonra da Yozgat kalkınacak... Böyle bir dünya yok. Kendine güvenen, kendi kaynaklarıyla ayakları üzerinde duracak, kendi dinamikleriyle kendisini ileriye taşıyacak iller ve ilçeler arzu ediyoruz. Kamu olarak altyapısı sağlayacağız, önünüzü açacağız" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ın her geçen gün gelişen, kalkınan bir şehir olma yolunda ilerlediğine değindi. Oktay, Yozgat'a, geçen 17 yılda 16 milyardan fazla yatırım yapıldığını, Yozgat Şehir Hastanesi, eğitim yatırımları, tarım ve hayvancılık destekleri ve Bozok Üniversitesi ile Yozgat'ta sosyoekonomik anlamda iyiye gidiş sağlandığını anlattı. Oktay, gelişmiş ve gelişmekte olan illerle mukayese edildiğinde halen Yozgat'ta sanayi, tarımsal üretim, istihdam imkanları ve ticaret hareketliliği gibi alanlarda çok ciddi ilerlemeye ihtiyaç olduğuna işaret etti.

DOĞUM ORANI DÜŞÜK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Çok gerilerdeyiz çünkü. Yozgat'ta genç ve eğitimli nüfus göç ile başka illere gidiyor, hatta başka ülkelere ve nüfus hızla yaşlanmakta. 2018 yılı nüfus sayımı kesin sonuçlarına göre nüfus artış hızı binde eksi 3 civarında. Bunun yanı sıra doğum hızı da hayli düşük seviyelerde. Cumhurbaşkanımız her fırsatta 'En az 3, 4'te bereket, sonrasında Allah kerim' demesine rağmen Yozgat'ta doğum oranı son derece düşük. Yozgat'ta bulunan OSB imkanlarına, üretim teşviklerine ve insan kaynağına rağmen üretim ve istihdam kapasitesi de henüz yeterli düzeye ulaşmamıştır. 2 OSB'yi daha en kısa sürede faaliyete alacağız. Buna biz doldurmayacağız kamu olarak. Bizim büyüme modelimiz, özel sektörle birlikte büyümeye dayalı. Sizler dolduracaksınız, bizler altyapıyı sağlayacağız. Bizler teşviklerle sizin yanınızda olacağız. 'Siz proje geliştirin.' demiyoruz, 'Birlikte geliştireceğiz.' dedik, elimizi de gövdemizi de bu taşın altına koyduk. Ama bunu birlikte geliştirecek babayiğitlere ihtiyacımız var. Öyle 'Yiğitlerin harman olduğu yer.' demekle olmuyor. Yozgat'ta babayiğitleri görmek istiyoruz. Yoksa da bir daha bu toplantıları yapmayalım" dedi.

YOZGAT 74’ÜNCÜ SIRADA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 2018 yılsonu 6,5 milyon dolar ihracatla Yozgat'ın Türkiye'de 74'üncü sırada olduğuna dikkati çekti. Oktay, "Yozgat'a yakışıyor mu bu rakam? İnegöl'ün ihracatı 1 milyar 200 milyon dolar. Türkiye olarak biz iddialıyız. Dik duruyor olabilmeniz için ekonomik, askeri, siyasi, sosyal anlamda güçlü olmak zorundasınız. 2023 hedefleri dediğimizde 500 milyar dolarlık ihracat hedefimizden bir adım geri atmış değiliz. 2023'te olmaz da daha ileriki bir tarihte olabilir ama buna ulaşmamız için Yozgat'ın buna katkı vermesi gerekir. Öyle 6,5 milyonla, 16,5 milyonla, 36,5 milyonla bu iş olmaz. Yozgat'ta bulunan nüfus kadar Yozgatlının, Avrupa ülkelerinde ve dünyanın birçok ülkesinde yaşadığı ve ekonomik hayatta da aktif oldukları göz önünde bulundurulduğunda, bu ihracat rakamı ve ekonomik göstergeler bizlere yakışmamaktadır" diye konuştu. İllerin kalkınması devletin üzerine düşeni yapmaya devam ettiğini dile getiren Oktay, "Ancak çağımızda bir ilin top yekûn kalkınması için kendi zenginliklerini ve kaynaklarını kullanmasının da ötesinde özel sektör vasıtasıyla çevre şehirlerle ve yurt dışında işbirlikleri kurarak, daha geniş pazarlara açılmanın yollarını araması kaçınılmazdır" ifadelerini kullandı. Oktay, ekonomik büyüme ve kalkınmada gelir, sermaye ve finansman gibi unsurların dışında sosyal ve kültürel faktörlerin etkisine vurgu yaparak, yerelde üreticilerin dayanışmasına katkı sağlamak için geçen yıl Yozgat'ta birbirini tamamlayıcı sektörlerden üreticileri bir araya getiren tedarik zinciri projesinin başlatıldığını hatırlattı.

BABAYİĞİT YOZGATLI MÜTEŞEBBİSLERİMİZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ın önemli bir geçiş güzergahı üzerinde bulunmasının yanı sıra ve doğal ve kültürel zenginlikleri, tarım, hayvancılık, termal kaynaklar, değerli madenler gibi alanlarda önemli potansiyele sahip olduğuna dikkat çekti. Oktay, "İl merkezi ve 7 ilçede termal kaplıcalar mevcut, Sarıkaya, Boğazlıyan, Cavlak, Sorgun ve Yerköy ilçelerimiz turizm merkezi ilan edilmiştir. İlde jeotermal kaynakların bulunması seracılıkta ve turizm yatırımlarında avantaj sağlamaktadır. Mercimekte bir numarayız, ama işlemeyle ilgili bir katma değer koyamıyoruz. Aklımıza gelen tek şey paketlemek oluyor. Bu bakımdan borsa ve sanayi odasının birlikte hareket etmesi önemli. Sanayi üretiminde kar ve verimlilik açısından Yozgat OSB metrekaresi bir lira arsa fiyatı ile Türkiye'nin en uygun arsa fiyatlı OSB'leri arasında yer almakta. Ayrıca Yozgat, hayvancılık bakımından ciddi bir potansiyele sahiptir ve tarımsal işletmelerin çoğunda hayvancılık, tarımsal faaliyetlerle birlikte yürütülmektedir. Esnaflarımız da mahalle kültürünün korunduğu ilimizde ticari hayatın atar damarları olmaya devam etmektedir" şeklinde konuştu. Oktay, mevcut Yozgat resmine bakıldığında ihtiyaç duyulan eksik unsuru ‘Yozgat'a istihdam, iş, aş olacak, gelecek olacak babayiğit Yozgatlı müteşebbislerimiz’ diye açıkladı. Oktay, "Sizleri, hem kendi aranızda iş birlikleri, hem de memleketimiz Yozgat'ta yatırım yaparak, Yozgat'ın yerelden kalkınma hamlesinde pay sahibi olmaya, bu mücadelede bir değer olmaya davet ediyorum. Sanayi, tarım, hayvancılık, termal turizm ve Kobi Tekno yatırımları öncelikli olmak üzere farklı alanlarda imkanları değerlendirerek hem siz kazanın hem de Yozgat. Aynı zamanda sadece ekonomik yönden değil şehrimizin sosyal yönden de zenginleşmesini sağlayacak sosyokültürel alanları da ihmal etmeyin. Yozgat ve Yozgatlılar için dertlenenler olarak, memleketimize katkı sunmak için elimizi taşın altına hep birlikte koyacağız. Biz de her zaman üzerimize düşeni yapmakla mükellefiz, bu yönde gerekli adımları attığınızda bizleri her daim yanınızda bulacaksınız. Yılın 365 günü, günün 24 saati milletimiz için çalışıyoruz. Kapımız da gönlümüz de sizlere her zaman açıktır. Yeter ki fikrinizle, yatırımınızla, iş çevrenizle ve her şeyden önemlisi azminizle Yozgat'ın, İç Anadolu'nun ve Türkiye'nin kalkınma hamlesine katkılarınızla gelin" çağrısında bulundu. ‘Birlikte Kazan’ temasıyla düzenlenen ve iş görüşmeleriyle devam eden programa, Yozgat Valisi Kadir Çakır, Yozgat Konfederasyonu Genel Sekreteri ve Program Koordinatörü Aydın Baran, YOSİAD Başkanı Erdal Öztürk ve iş insanları katıldı.



