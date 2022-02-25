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Ekonomik iş birliği konuşuldu

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası ile Ankara Ticaret Odası arasında yapılması planlanan ekonomik işbirliği çalışmaları masaya yatırıldı.

25 Şubat 2022 Cuma 00:15
Ekonomik iş birliği konuşuldu

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran’ı ziyaret ederek ekonomik birliği konusunda görüş alış verişinde bulundu. Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Yönetim Kurulu Başkan vekili, Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Ankara Ticaret Odası Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Arif Sezgin ve Tana Mühendislik AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tibukoğlu’nun bulunduğu ziyarette Yeşil Mutaakat Politikası Paris İklim Anlaşması ile yeni sorumluluklar getirilen Eko İklim: Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi Fuarı Konuları ile Yozgat Ekonomik Kalkınması için Ankara Ticaret Odası ve Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası arasında yapılacak olan ekonomik iş birlikler konuşuldu. Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Ekonomik işbirliğiyle ve EKO İklim Zirvesi konularında Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası’na her türlü destekleri sunacaklarını belirtti. Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran’a teşekkür ederek kendilerini Yozgat’a davet etti. Çelik, Yozgat sanayicisinin, ihracat yapan firmalarının Yeşil Mutakabat için gerekli finans, kredi, destek, hibe iletişimlerini sağlamak üzere yapılacak görüşmelere destek olunacağını söyledi. Ayrıca EKO İklim zirvesinde Yozgatlı İş İnsanları, sanayicileri ve yatırımcılara finansman kaynaklarının sağlanması için B2B görüşmelerine katılımın sağlanmasına destek olunacağını dile getiren Çelik, ‘’2026’dan 2050’ye kadar  ödenecek olan yaklaşık 60 milyar Euro’luk karbon vergisinin, işletmelerimize kaynak olarak aktarılması, yatırım, üretim, ticaret ve istihdam alanlarında kullanmayı mümkün kılmak için bu zirvede 30-31 Mart 2022 tarihlerinde ATO Congresium’da gerçekleştirilecek organizasyonunda Yozgat İş Dünyasının, Uluslararası kriterlere uygun iklim dostu bir ekonominin nasıl kurulacağını tartışmak üzere, bütün sektörlerin bir arada olacağı bu zirvede Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası ve Yozgat İş İnsanları olarak katılım gerçekleştirmeyi hedefliyoruz’’ dedi.

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