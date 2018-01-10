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Ekonomik gelişim şart

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Sinan Çelik, üretim, pazarlama ve istihdam gibi sorunların çözülerek, Yozgat’ın ekonomik gelişiminin sağlanması gerektiğini söyledi.

Ekonomik gelişim şart

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Sinan Çelik, üretim, pazarlama ve istihdam gibi sorunların çözülerek, Yozgat’ın ekonomik gelişiminin sağlanması gerektiğini söyledi.

10 Ocak 2018 Çarşamba 07:00
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Ekonomik gelişim şart

Çelik, Yozgat’ın kritik bir süreç içerisinde olduğunu belirterek, gelişmiş kentlerle yarışabilmek, istihdam sorununu ortadan kaldırmak ve göçü önlemek için üretim gerçeğine dikkat çekti. Yozgat’ın üretmeden gelişmesinin mümkün olmayacağını belirten Sinan Çelik, ‘Üreten Yozgat tek çaremiz’ dedi.
Yozgat’ta kısır döngünün gelişimin ve kalkınmanın önünü tıkadığını aktaran Çelik, şehirdeki perakende sektörlerinde yaşanan sıkıntılara yönelik çalışmalar yapılması gerektiğine vurgu yaptı. Yozgat’ta üretim yapan yatırımcıların önünün açılması gerektiğini ifade eden Çelik, geçmişi eleştirme hastalığından da bir an evvel kurtulmak gerektiğini hatırlattı. Yozgat’ın siyasal ve bürokratik güce sahip bir olduğuna dikkat çeken Sinan Çelik, “Başta değerleri büyümüz Bekir Bozdağ olmak üzere bir çok yetişmiş ve önemli yerlerde bulunan siyasetçilerimiz ve bürokratlarımız var. Bu gücü memleketimizin menfaatleri doğrultusunda kullanmalıyız” diye konuştu.
Şehrin gelişimi açısından bireysel çalışmalar yerine, takım çalışmasına yönelik adımlar atılması gerekliliğine değinen Çelik, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı’na adaylığını bir kez daha ilan ederek, “Şehrimizde bulunan, nakliyecisinden, marangozuna tüm sektörlerdeki sıkıntıların bizzat içerisindeyiz. Olayları pencereden değil sahada yaşıyoruz. Bu yüzden TSO’nun icrasına yönetimine talibiz” ifadelerini kullandı.

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