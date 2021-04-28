EKONOMiK DESTEK KAMPANYASI

Yozgat Valiliği, ‘Zimem Defteri’ uygulamasını hayata geçirdi. Yozgat Valiliği aracılığıyla hayırseverlerin destekleriyle hayata geçirilen ‘Zimem Defteri’ uygulaması ile dar gelirli vatandaşların bulunduğu bir mahalledeki bakkalın veresiye defterindeki tüm borçlar ödendi.

YARDIM KAMPANYASI

Sorgun ilçesinin Karalık Köyü Derneği öncülüğünde yardım kampanyası başlatıldı. Köydeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere ilk etapta 50 Ramazan erzak kolisi siparişi verildi, Bu süreçte durumu müsait olan köylülerden daha fazla ihtiyaç sahibine daha fazla erzak ulaştırmak maksadıyla ‘1 Koli de olsa Bu Hayra Davet Ediyoruz’ kampanyası başlatıldı. Dernek yönetimi, çeşitli istişarelerde bulunarak, ihtiyaç sahiplerini belirledi, başka ihtiyaç sahibi olanların da bildirilmesi istendi.