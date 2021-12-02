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Ekmek zamlandı

Yozgat’ta beklenilen ekmek zammı da uygulamaya konuldu. Eylül ayından itibaren 1 lira 75 kuruştan satılan 200 gram ekmek, 2 liradan satılmaya başlandı.

02 Aralık 2021 Perşembe 00:55
Ekmek zamlandı

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, dolar kurunun hızlı artışı sonrası son 2 haftada 50 kiloluk un fiyatının 200 liradan 350 liraya yükseldiğine dikkat çekip, bu süre içerisinde ekmek üreten fırıncıların ciddi manada zarar içinde olduklarını kaydetti. Çelik, vatandaşın ekmeği pahalı yemesini istemediklerini ancak il genelinde binin üzerinde fırında istihdam söz konusu olduğunu aktardı. Çelik, ‘’Bu zam fırınlarımızı bir süre daha ayakta tutacak bir zam. Bu zammın verilmesi gerekiyordu, yani mecburi bir durum. Bu zam oranı dahi maliyetin altında kalmıştır. Fırıncılarımız yine fedakarlık yapmaktadır. Zarar etmeden maliyetine olsun ayakta durmak için mücadelelerine devam ediyorlar. İçinde bulunduğumuz ekonomik sorunlardan kurtuluruz ve bir daha bu tür zamlar yaşamayız’’ diye konuştu. Yozgat’ta ekmeğe en son geçen eylül ayı başında 25 kuruş zam yapılarak, 1 lira 75 kuruş olarak belirlenmişti.

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