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Eğitimler başladı

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası’nın Oran Kalkınma Ajansı Teknik Destek kapsamında ‘Üst Yöneticiler için Temel Yönetim Becerileri ve Lobicilik Faaliyetlerinin Geliştirilmesi Projesi’ etkinlikleri ve eğitimleri başladı.

Eğitimler başladı

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası’nın Oran Kalkınma Ajansı Teknik Destek kapsamında ‘Üst Yöneticiler için Temel Yönetim Becerileri ve Lobicilik Faaliyetlerinin Geliştirilmesi Projesi’ etkinlikleri ve eğitimleri başladı.

30 Kasım 2018 Cuma 07:00
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Eğitimler başladı

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası’nın hazırlamış olduğu proje kapsamında ilk olarak Yöneticiler için Lobicilik eğitimi düzenlendi. Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Osman Gökhan Hatipoğlu, Oda Yönetim Kurulu Üyeleri, Oda personeli ve çok sayıda Oda üyesine eğitim verdi. Oda Başkanı Sinan Çelik, “Üst Yöneticiler için Temel Yönetim Becerileri ve Lobicilik Faaliyetlerinin Geliştirilmesi Projesi’ni hazırlamadan önce sahada elde ettiğimiz bilgiler doğrultusunda ve üyelerimizin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde içeriğini belirledik. Odamız üyeleri başta olmak üzere ilimiz Sivil Toplum Kuruluşu idarecileri ve esnafımıza yönelik sekiz eğitim programı yapacağız. Bu eğitimler; Lider yöneticilik eğitimi, Etkin toplantı yönetimi, Zaman yönetimi eğitimi, Temel yönetim becerileri, Yönetim becerilerinin geliştirilmesi, Kurum kültürü oluşturma ve aidiyet eğitimi ve Kurum içi etkin iletişim teknikleri eğitimini katılımcılarımıza verilecek. Eğitimleri alanında isim yapmış hocalarımızdan alacağız. Önümüzdeki günlerde de bu çalışmalarımıza ağırlık vererek hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.
Eğitimlerin ücretsiz verildiğini vurgulayan Çelik, eğitimlerin tamamına eksiksiz katılım sağlayanlara projenin sonunda sertifikaları düzenlenip verileceğini sözlerine ekledi. 
 

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