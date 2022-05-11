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Eğitimde Kayseri ziyareti

Yozgat Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, Kayseri’de bir dizi ziyaretlerde bulundu. Yapılacak olan projeler hakkında Kayseri de ziyaretler gerçekleştiren Yoldaş, projelerini anlattı. 

11 Mayıs 2022 Çarşamba 00:56
Eğitimde Kayseri ziyareti

Ziyaretleri kapsamında Kayseri Bozok Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Profesör Dr. Kuddusi Erkılıç’ı, Dernek Sekreteri İlhan Şenol’u ve bu yıl onaylanan ve haziran ayında ilk safhası gerçekleştirilecek olan Ulusal Ajans destekli mesleki eğitim alanında Ulusal Ajans destekli mesleki eğitim alanında öğretmen ve öğrenci hareketliliği projeleri adına Nuh Uslu ile görüştü.  Yapılan görüşmelerin ilçe eğitimine hayırlı olmasını dileyen Yoldaş, ”Yapmış olduğumuz iki görüşmemizde oldukça verimli geçti. Yapılacak olan projelerimiz hakkında bilgiler verdik. Planlamalarımızda bulunan projelerin yürürlüğe girmesi adına destek sözü veren Bozok Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanımız Profesör Dr. Erkılıç hocamız ile Sekreteri İlhan Şenol beyefendiye ve Nuh Uslu hocamıza misafirperverlikleri için de ayrıca teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. 
 

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