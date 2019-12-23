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e-fatura dönemi başlıyor

YOZGAT Defterdarlığı, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren uygulamaya konulacak olan e-fatura ile ilgili bilgilendirme toplantıları düzenlendi.

e-fatura dönemi başlıyor

YOZGAT Defterdarlığı, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren uygulamaya konulacak olan e-fatura ile ilgili bilgilendirme toplantıları düzenlendi.

23 Aralık 2019 Pazartesi 04:04
e-fatura dönemi başlıyor

Yozgat merkez ile birlikte tüm ilçelerdeki mükelleflere yönelik etkinliklerde, yeni uygulama konusunda mükellefler bilgilendirildi. Yozgat Defterdarı Erdoğan Yıldıraner, e-fatura ile ilgili seminerlerin tamamlandığını, ancak talep olması halinde mükelleflere yönelik yine bilgilendirmelerde bulunulabileceğini kaydetti. Defterdar Yıldıraner, Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen standartlara uygun belgelerin, taraflar arasında güvenli, sağlıklı bir biçimde dolaşımının sağlanması, verimlilik, zaman artışı ile ticari hayatın hızlandırılması amacıyla e-belge dönüşüm sürecinin geliştirildiğini hatırlattı. Yıldıraner, ‘’2010 yılında ihtiyari olarak e-Fatura ve e-Defter uygulaması ile başlamış olup, daha sonra 2013 yılı itibariyle aşamalı olarak belirli şartları taşıyan mükelleflerin zorunlu olarak kapsama alınması ile genişletilmiş, birçok sektör ve mükellef grupları arasında elektronik belge kullanımı yaygınlaştırılmıştır’’ dedi. Defterdar Yıldıraner, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılacağı hükmünü getirdiğini, buna göre, söz konusu tebliğdeki düzenlemelerin mükelleflerin önemli bir kısmını kapsayan değişiklikler içerdiğini anlattı. Yıldıraner, Aralık ayı itibariyle bugüne kadar Sivil Toplum Kuruluşları, Ticaret Odaları, Meslek Odaları gibi kuruluşlara yönelik olarak bilgilendirme toplantılarının yapıldığını kaydetti. 

Anahtar Kelimeler:
E-fatura Dönemi Başlıyor
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