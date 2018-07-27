Düğünler ve altın artıyor

Yozgat’ta düğünlerle birlikte artan altın fiyatları vatandaşın cebini zorlarken, düğün yapacak çiftler ise döviz ve altın piyasasının alevinden nasibini alıyor. Yozgat’ta düğün sezonunda düğün ve nişan törenlerinin artış göstermesiyle birlikte, vatandaşlar altın almaya başladı. Düğünde takı olarak hediye edilen çeyrek altının düşüşe geçmemesi, vatandaşların cebindeki parayı altına yatırmasına sebep oldu. Yozgatlı sarraflar ise altında henüz bir düşüşün gerçekleşmediğini bildirdiler. Altın piyasasının saatlik değişim gösterebildiğini ifade eden sarraflar, altın piyasasının dünyadaki tüm sosyal, ekonomik ve siyasi gelişmelerden etkilenebildiği gerçeğini vurguladılar. Yozgat’ta dün itibariyle gram altın satışı 191 liradan gerçekleşti. Düğünlerde takı olarak hediye edilen çeyrek altın ise 314 liradan satışa sunuldu. Yine sarraf ve kuyumcuların vitrinlerini süsleyen 22 ayar altın bilezik ise 175 liradan satılırken, tam altının satış fiyatı da bin 258 lira olarak yansıdı. Yozgatlı kuyumcular çeyrek altının yanı sıra, halk arasında çeyreğin çeyreği diye anılan, gram altınların da satışta olduğunu, ancak Yozgatlı vatandaşların düğünlerde daha çok çeyrek altını tercih ettiğini ifade ettiler.

