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Döviz zenginiyiz!

En fazla döviz alan şehir Aksaray olurken, bu ili Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri takip etti.

24 Aralık 2021 Cuma 00:36
Döviz zenginiyiz!

Bankacılık Devlet Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre vatandaşın tasarruflarının yüzde 71'i hala döviz mevduat hesaplarında bulunuyor. Vatandaşların hayata geçirilen ‘kur korumalı TL vadeli mevduat’ sistemine geçişi hiç kolay görünmezken, en dövizci iller arasında Yozgat’ta bulunuyor. Aksaray, toplam tasarruf mevduatı hacmi içinde yüzde 70.2 pay alan döviz birikimiyle dolarizasyonda ilk sırada yer aldı. Nevşehir ikinci sırada yer alırken, bu illeri Yozgat, Kayseri ve Kütahya takip etti. Döviz mevduatların toplam mevduattaki payının yüzde 64'e yükseldiği bu dönemde devreye alınan kur korumalı mevduat ürünlerinin dolarizasyonu azaltması ve yeni dolar talebinin önüne geçmesi bekleniyor. Yüksek enflasyon, negatif reel faiz ve TL'nin değerinin hızla düşmesiyle birlikte son 2 yıldır giderek yükselen dolarizasyon eğiliminin illere yansıması da farklı bir tabloyu ortaya koyuyor. Aksaray, toplam tasarruf mevduatı hacmi içinde yüzde 70.2 pay alan döviz birikimiyle dolarizasyonda ilk sırada yer alıyor. Yabancı para tasarruflarının toplam tasarruflara oranı Nevşehir'de yüzde 67.7, Yozgat'ta yüzde 67.5, Kayseri'de yüzde 64.8, Kütahya'da yüzde 62.6, Kırşehir'de ise yüzde 61.9'a ulaşıyor.

Son Güncelleme: 23.12.2021 17:59
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