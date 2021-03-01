Dış ticaretimiz artıyor

Yurt genelinde, ihracat 2021 yılı Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 artarak 15 milyar 45 milyon dolar, ithalat yüzde 5,9 azalarak 18 milyar 79 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yozgat’ta ise aynı dönemde hem ihracat hem de ithalatta artış gözlendi. Ocak ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 455 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla, 933 milyon dolar ile ABD, 864 milyon dolar ile İtalya, 813 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 738 milyon dolar ile Fransa takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,9'unu oluşturdu. İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Ocak ayında Çin'den yapılan ithalat 2 milyar 200 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla, 1 milyar 829 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 511 milyon dolar ile Almanya, 809 milyon dolar ile Irak, 729 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 39,1'ini oluşturdu. TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre Genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre, Yozgat'ta, ihracat 2021 yılı Ocak ayında, 2020 yılının aynı ayına göre yüzde 29,7 artarak 1 milyon 604 bin dolar, ithalat yüzde 153,2 artarak 1 milyon 799 bin dolar olarak gerçekleşti. Bir önceki aya göre ise Yozgat' ta ihracat yüzde 1,2 artarken, ithalat yüzde 24,4 azaldı.