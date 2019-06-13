DESTEKSiZ OLMAZ!

Vali Çakır, Yozgat’ın ekonomik yapısının masaya yatırılıp, artıları ve eksileri üzerine fikir alışverişinde bulunulduğu toplantıya başkanlık etti. Vali Çakır, bir şehri kalkındıracak ne olursa olsun coğrafi şartlardan ziyade insanın olaylara bakış açısı, ortak iş yapma kültürü, ihtiyaçları beraber değerlendirme kültürünün öne çıktığını ifade etti. Vali Çakır, "Bizim bu anlamda devlet olarak da Yozgatlı olarak da hepimizin birbirimizi desteklememiz gerekir. Artık kabuğu kırma zamanı, kendimizi biraz daha geliştirme dönemi geldi belki geçmek üzeredir. Anadolu'ya baktığımız zaman aslında devlet, Yozgat'a büyük yatırımlar yapmış yapmaya devam ediyor. Hızlı tren yolu bitmek üzere, havaalanı yapılıyor, orta ölçekli, küçük ölçekli yatırımlar gelmiş. Tarım ve hayvancılık alanında da imkânlarımızı zorlamamız gerekiyor" dedi.

İşbirliği ile yapılan işlerin daha başarılı olduğuna anlatan Vali Çakır, "Bizim daha çok küçük işletmelerimiz var. Bu işletmeler şartlarını zorlayarak bir yere gelebilirler. Her zaman işbirliği içerisinde olmamız gerekiyor. Bu toplantılarla zaman zaman bir araya gelmemiz önemli. Karşılıklı diyalog içerisinde eksiğimizi fazlamızı görmemiz gerekiyor. Hatalarımızı tekrarlamadan kafa kafaya vererek daha güzel neler yapabiliriz mücadelesinde olmalıyız" diye konuştu.

Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mualla Taşkesen, il genelinde sanayi yatırımları ve işletmeler hakkında katılımcılara bilgi verdikten sonra, işletmelerin sorunları ve çözüm önerileri konusunda fikir alışverişinde bulundu. Toplantıya Vali Kadir Çakır’ın yanı sıra, ilgili kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları ile ilimizde yatırım yapan küçük ve büyük ölçekli firma temsilcileri katıldı.