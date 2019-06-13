Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 25°
parçalı bulutlu
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
91249
ALTIN
251.393
DOLAR
5.8437
STERLİN
7.4042
EURO
6.5964

DESTEKSiZ OLMAZ!

YOZGAT Valisi Kadir Çakır, İl Ekonomi toplantısında, devlet olarak da Yozgatlılar olarak da birbirimizi desteklememiz gerektiğine işaret ederek, Yozgat'ın kalkınmakta ve kalkınma yolunda mücadele veren bir şehir olduğunu söyledi.

DESTEKSiZ OLMAZ!

YOZGAT Valisi Kadir Çakır, İl Ekonomi toplantısında, devlet olarak da Yozgatlılar olarak da birbirimizi desteklememiz gerektiğine işaret ederek, Yozgat'ın kalkınmakta ve kalkınma yolunda mücadele veren bir şehir olduğunu söyledi.

13 Haziran 2019 Perşembe 00:00
143 Okunma
DESTEKSiZ OLMAZ!

Vali Çakır, Yozgat’ın ekonomik yapısının masaya yatırılıp, artıları ve eksileri üzerine fikir alışverişinde bulunulduğu toplantıya başkanlık etti.  Vali Çakır, bir şehri kalkındıracak ne olursa olsun coğrafi şartlardan ziyade insanın olaylara bakış açısı, ortak iş yapma kültürü, ihtiyaçları beraber değerlendirme kültürünün öne çıktığını ifade etti. Vali Çakır, "Bizim bu anlamda devlet olarak da Yozgatlı olarak da hepimizin birbirimizi desteklememiz gerekir. Artık kabuğu kırma zamanı, kendimizi biraz daha geliştirme dönemi geldi belki geçmek üzeredir. Anadolu'ya baktığımız zaman aslında devlet, Yozgat'a büyük yatırımlar yapmış yapmaya devam ediyor. Hızlı tren yolu bitmek üzere, havaalanı yapılıyor, orta ölçekli, küçük ölçekli yatırımlar gelmiş. Tarım ve hayvancılık alanında da imkânlarımızı zorlamamız gerekiyor" dedi.
İşbirliği ile yapılan işlerin daha başarılı olduğuna anlatan Vali Çakır, "Bizim daha çok küçük işletmelerimiz var. Bu işletmeler şartlarını zorlayarak bir yere gelebilirler. Her zaman işbirliği içerisinde olmamız gerekiyor. Bu toplantılarla zaman zaman bir araya gelmemiz önemli. Karşılıklı diyalog içerisinde eksiğimizi fazlamızı görmemiz gerekiyor. Hatalarımızı tekrarlamadan kafa kafaya vererek daha güzel neler yapabiliriz mücadelesinde olmalıyız" diye konuştu. 
Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mualla Taşkesen, il genelinde sanayi yatırımları ve işletmeler hakkında katılımcılara bilgi verdikten sonra, işletmelerin sorunları ve çözüm önerileri konusunda fikir alışverişinde bulundu. Toplantıya Vali Kadir Çakır’ın yanı sıra, ilgili kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları ile ilimizde yatırım yapan küçük ve büyük ölçekli firma temsilcileri katıldı.  

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
SEMiNER VERiLDi
SEMiNER VERiLDi
Teknik Destek imzaları atılıyor
Teknik Destek imzaları atılıyor
Kale Grubu yüzde 40 büyüyecek
Kale Grubu yüzde 40 büyüyecek
TSO'dan üyelerine seminer
TSO'dan üyelerine seminer
YOSİAD yardım yapacak
YOSİAD yardım yapacak
TESiS VAR, HAMMADDE YOK!
TESiS VAR, HAMMADDE YOK!
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim