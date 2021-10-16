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Desteklerde artış

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sürü büyütme desteğinin 100 liradan 125 liraya, çobanlık desteğinin de 5 bin liradan 6 bin liraya yükseltildiğini açıkladı.

16 Ekim 2021 Cumartesi 00:22
Desteklerde artış

Bilindiği üzere çobanlık desteği başladığı 2014 yılından buyana hiç artırılmamıştı. Çobanlık desteği ilk çıktığı yıl bir yıllık sigorta priminin tamamını karşılarken geçen yıllar içerisinde artan sigorta maliyetleri karşısında yarısını dahi karşılayamaz hale gelmişti. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğince, Silifke ilçesi Atayurt Hal Kompleksi'nde düzenlenen ‘Makine Ekipman Parkı Projesi’ programına katıldı. Buradaki Yörük çadırına girip kadınlarla sohbet eden Pakdemirli'ye ayran ve sıkma ikram edildi. Pakdemirli, daha sonra törende, "buğdayla koyun, gerisi oyun" sözünün kendi coğrafya ve kültürlerini en iyi ifade eden sözlerden biri olduğunu söyledi.

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