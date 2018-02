DERDiMiZ YOZGAT!

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, AK Parti İl Başkanı Celal Köse, kısa bir süre önce kuruluşunu tamamlayan MÜSİAD Yozgat Şubesi’ni ayrı ayrı ziyaret etti.

Kurucu Başkan Ferudun Daştan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette ağırlıklı olarak ‘Yozgat’ konuşuldu.

İlk ziyaret AK Parti İl Başkanı Celal Köse tarafından gerçekleşti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette ana gündem maddesi Yozgat oldu.

AK Parti İl Başkanı Köse, MÜSİAD gibi ulusal ve uluslararası statüde önemli etkisi olan bir kuruluşun Yozgat’ta şube olarak görev yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Köse, Yozgat’a katma değer kazandıracak, ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak her türlü faaliyet ve projenin destekçisi olduklarını söyledi. MÜSİAD’ın kısa sürede Yozgat’ta teşkilanarak uyum sağlamasının da ayrıca memnuniyet verici olduğunu kaydeden Köse, MÜSİAD Şube Başkanı Ferudun Daştan’a hem teşkilatlanma hem de şehrin geleceğine katkı sağlamak adına gösterdiği gayretli çalışmalarından ötürü teşekkür etti. MÜSİAD Şube Başkanı Ferudun Daştan da, gösterdiği destekten dolayı Köse’ye teşekkür ederek, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan da, ziyaretinde Yozgat’ın geleceğine hitap eden projelerden bahsetti. Hizmette ciddi bir merhale kat ettiklerinin altını çizen Arslan, “Projelerimizi şehrin geleceğini düşünerek planlıyoruz. Hizmette ciddi bir merhale kat ettik. Hizmetlerimizi daha da ileriye götürmek, Yozgat’ı yaşanabilir bir kent haline dönüştürmek istiyoruz. Yozgat halkı hizmetlerimizden memnun... Amacımız bu memnuniyeti daha da ilerilere taşımak. MÜSİAD gibi bir kuruluşun Yozgat’ta bulunması bu anlamda hizmet ettiğimiz şehre artı bir değer kazandırıyor. Ayrıca bu durumdan da memnuniyet duyuyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Ferudun Daştan ise, ziyaretinden ötürü Arslan’a teşekkür ederek, Yozgat’ta sanayileşmenin istenilen seviyeye ulaşmasında, üreten bir Yozgat’ın inşa edilmesinde MÜSİAD olarak her zaman taşın altına elini koyan bir kuruluş olacaklarını söyledi. ‘Yozgat’ın kalkınmasında olmazsa olmazı üretimdir’ diyen Daştan, “Ortak derdimiz, ortak paydamız Yozgat. ‘Yozgat’a ne yapabiliriz’ noktasında MÜSİAD her zaman sorumluluk alacak, kentin yöneticisi, işadamları, sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere tüm aktörleri ile birlik, beraberlik ve uyum içerisinde çalışacaktır. Yaşadığımız şehrin 30 yıllık problemi olan göçün durdurulması noktasında üretimi artıracak projeler ve yeni istihdam alanları oluşması için MÜSİAD her zaman üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir. Bu noktada şehrimizin yöneticileri, siyasetçilerinin gösterdiği ilgi ve destekten ötürü de ayrıca teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.