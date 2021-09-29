Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1383.77
ALTIN
494.98
DOLAR
8.8814
STERLİN
12.0336
EURO
10.3821

Denetimler artırıldı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un talimatıyla, son günlerde kamuoyuna yansıyan fiyat artış iddialarının incelenmesi amacıyla özel inceleme ekipleri denetimleri yoğunlaştırdı.

29 Eylül 2021 Çarşamba 00:01
Denetimler artırıldı

Yozgat Ticaret İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, ‘Haksız Fiyat artışı ve Fiyat Etiketi’ denetimlerinde bulundu. Ekipler, yumurta, un, sıvı yağ, peynir, makarna, sebze ve meyve gibi temel gıda ürünleri ile temizlik maddelerinin fiyatlarını inceledi. Denetimlerde, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığına, etiket ve künye bilgileri ile indirimli ürünün indirimden önceki fiyatına bakıldı. Ekipler, rastgele seçtikleri ürünleri kasaya götürerek fiyat karşılaştırması yaptı. •Yasin Nazım Kayhan•

Anahtar Kelimeler:
Denetimler ArtırıldıYozgatIlerigazetesiçarşambaHaberTicaretBakanlığıMehmetMuşFiyatartışDenetimlerArttırıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HAMMADDE VAR MAMUL YOK!
HAMMADDE VAR MAMUL YOK!
Rusya iade etti
Rusya iade etti
Dolar yükseliyor
Dolar yükseliyor
Azerbaycanlı işadamlarından ziyaret
Azerbaycanlı işadamlarından ziyaret
Kadınlar organik üretime başladı
Kadınlar organik üretime başladı
Pancar çiftçisi uyarıldı
Pancar çiftçisi uyarıldı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim