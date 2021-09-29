Denetimler artırıldı

Yozgat Ticaret İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, ‘Haksız Fiyat artışı ve Fiyat Etiketi’ denetimlerinde bulundu. Ekipler, yumurta, un, sıvı yağ, peynir, makarna, sebze ve meyve gibi temel gıda ürünleri ile temizlik maddelerinin fiyatlarını inceledi. Denetimlerde, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığına, etiket ve künye bilgileri ile indirimli ürünün indirimden önceki fiyatına bakıldı. Ekipler, rastgele seçtikleri ürünleri kasaya götürerek fiyat karşılaştırması yaptı. •Yasin Nazım Kayhan•