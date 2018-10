Değişen bir şey yok!

Gündeme gelen sorun ve sıkıntıların 2016 yılında Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın katılımıyla gerçekleşen ‘Yozgat Kalkınma Vizyon Çalıştayı’nda dile getirilen bürokratik konularla aynı olması dikkat çekti. Toplantıya katılan isimler, 2016 yılında yapılan kalkınma vizyon çalıştayında da aynı sorun ve sıkıntıları dile getirmişti. Vali Yurtnaç başkanlığında gerçekleşen toplantıda müteşebbisler, işverenler, kooperatif ve oda başkanları, bürokrasiyi aşamadıklarının altızı çizdi. Vali Yurtnaç’ın istihdamı artırmak ve Yozgat’a yatırımcı çekme maksadıyla yürüttüğü çalışmaları takip ettiklerini dile getiren katılımcılar, Vali Yurtnaç’a gayret ve çabalarından dolayı teşekkür etti. Yozgat’ta işçi çalıştıran, yatırım yapmak isteyen ve yatırımı bulunan isimler sık sık enerji kesintisi yaşadıklarını anlatırken, Yozgat’ta bakan, milletvekili ve valiye ulaşım konusunda zorluk yaşamadıklarını ancak daha alttaki bürokratlara ulaşamayıp, bürokratın çıkardığı zorlukları aşamadıklarını dile getirdiler. Vali Kemal Yurtnaç, yaşanan sorunların çözümü için gerekli adımların atılacağını belirtti. Vali Yurtnaç, bürokrasideki sorunu tüm illerin yaşadığını hatırlatarak, “İşte bunu aşamadığımız zaman bunların çözümü mümkün değil. Ankara’nın taşraya yetki vermesi gerekiyor. Biz her işi Ankara’dan çözmek istediğimizde olmuyor. Ben bu sorun ve sıkıntıları her ortamda, her zaman üstlerimize anlatıyorum, anlatmaya da devam edeceğiz. Bu zihniyeti değiştirmediğimiz sürece, bu sorunlar devam edecek” dedi.