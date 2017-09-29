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Çoraplar Yozgat'tan

Türk futbolunun Süper Lig’den sonra en çekişmeli maçlarının yaşandığı PTT Birinci Lig takımları ve bir çok yabancı futbol takımının futbolcu çorapları, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde üretiliyor.

Çoraplar Yozgat'tan

Türk futbolunun Süper Lig’den sonra en çekişmeli maçlarının yaşandığı PTT Birinci Lig takımları ve bir çok yabancı futbol takımının futbolcu çorapları, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde üretiliyor.

29 Eylül 2017 Cuma 07:05
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Çoraplar Yozgat'tan

Yozgat’ta 2004 yılında 20 bin metrekare alan üzerinde faaliyete başlayan firma 200 çalışanı ile hizmet üretiyor. Çorap üretimi yapılan fabrikada kendi markasının dışında dünyaca tanınmış markalar için de üretim yapılıyor. Fabrika Müdürü Eyüp Çam dünyaca ünlü markalara çorap yaptıklarını belirterek, “Türkiye birinci liginde faaliyet gösteren futbol takımlarına, futbol çorapları yapıyoruz. Bu konuda da çok başarılı olduğumuza inanıyoruz. Diyebiliriz ki PTT Birinci Lig’in bütün çorapları Yozgat’tan gidiyor” şeklinde konuştu.

Yıllık 36 Milyon çift çorap
Avrupa’da yaşayan insanların yüzde 80’inin ayağındaki çorabın Yozgat’ta dikildiğini ifade eden Çam, “2004 yılında açılan firmamız Yozgat’ta faaliyetlerine davam ediyor. Yaklaşık 13 yılı bitirip 14 yıla girmekteyiz. Firmamızdan dünyanın hemen hemen her tarafına özellikle Avrupa’ya çorap ihracatı yapıyoruz. Yıllık 36 milyon çift çorap yapıyoruz ve bunun yüzde 95’i Avrupa’ya ihraç ediliyor. 200 çalışanımızla her zaman daha ileriye daha kaliteli üretimle yükselişle devam etmek istiyoruz” dedi.

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