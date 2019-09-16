ÇiNLi YATIRIMCILARIN TERCiHi YOZGAT

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan’da iş insanlarıyla temaslarını sürdürecek. Daha önce, Çin’in Kiraz talebinin karşılanması için bürokratik işlemlerin hızlanmasını sağlayarak, Kadışehri ilçesindeki Kabalı Meyve Bahçesi’nin de aralarında bulunduğu yurdun farklı bölgelerinde kiraz ihracatını sağlayan hemşerimiz Oktay, bu kez bölgeye yatırım yapılması noktasında devreye girdi. Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası’nın girişimi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın desteği ile Azerbaycan-Çin Ortak yatırımı firma Yozgat’a yatırım yapma kararı aldı. Firma 10 bin metrekarelik alanda kombi üretiminde kullanılan eşanjör ve kombi bacası ile şofben üretimi yapan fabrika kuracak. Yozgat Organize Sanayi Bölgesinde fabrika kurulacak alan belirlendi, kısa sürede inşaat çalışmalarına başlanacak. Yaklaşık 30 milyon liralık yatırım sonucu kurulacak fabrikada, İlk etapta 40 kişiye istihdam sağlanacak. Fabrikada ürün çeşitleri ve üretim kapasitesinin aşamalı olarak artırılmasıyla çalışan sayısının 300’e kadar yükselmesi planlanıyor. Fabrikada üretilecek ürünlerin Yozgat’tan Avrupa başta olmak üzere bölge ülkelerine ihracatı yapılacak. Ayrıca, Tedarik Zinciri Projesi kapsamında fabrikanın üretimde kullanacağı hammadde ve malzemelerin azami düzeyde Yozgat ve çevre illerden karşılanması amaçlanıyor. Yozgat’ta hayata geçirilecek fabrikanın uluslararası yatırımcılara da örnek teşkil edeceği düşünülüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşerimiz Fuat Oktay, Yozgat’a yatırım yapacak Azerbaycan-Çin ortak yatırımı firmanın temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul edip, bir süre görüştü. Görüşmenin ardından Yozgat’a gelen yabancı yatırımcılar, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik ile görüşüp, Yozgat’takiyatırım ve istihdam alanlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundular. Görüşmenin ardından yatırıma ilişkin ilk imzalar, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası’nda atıldı.



