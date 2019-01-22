Çimento üretimini durdurdu

Şirket üretim duruşunun satışları etkileyeceğini, mevcut stokların kullanılacağını açıkladı. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, söz konu süreçte klinker stoklarının çimento üretim ve satış ile klinker satış taleplerini karşılayacak seviyede olduğu; dolayısıyla duruştan çimento üretim ve satışlarının etkilenmeyeceği belirtildi. Açıklamada ayrıca ekonomik koşullara bağlı olarak yapılan üretim planlaması dahilinde yaklaşık sekiz çalışanın daha iş sözleşmelerinin feshedileceği belirtildi. Açıklamada, ‘Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 21 Ocak 2019 tarihli toplantısında; piyasa koşulları nedeniyle, şirketimiz Yozgat Çimento Fabrikası klinker üretim hattının yaklaşık olarak 15 Mart 2019'da yeniden faaliyete alınmasına ve bu tarihe kadar duruşun devamına karar verilmiştir. Üretim planlaması kapsamı neticesinde, anılan süre dahilinde klinker stoklarımız çimento üretim ve satış ve klinker satış taleplerini karşılayacak seviyededir. Dolayısıyla devam eden duruştan çimento üretim ve satışlarımız etkilenmeyecektir. Bununla birlikte, süreç içerisinde, bahse konu duruş nedeniyle ekonomik koşullara bağlı olarak yapılan üretim planlaması dahilinde yaklaşık 8 çalışanımızın daha iş sözleşmeleri usulüne uygun olarak feshedilecektir’ denildi.

Şirket 23 Ekim'de KAP'a yaptığı açıklamada, piyasa koşulları nedeniyle Yozgat Çimento Fabrikası klinker üretim hattının yaklaşık 2 aylık bir süre için duruşa geçirilmesine karar verildiğini duyurmuştu. Açıklamada, "Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23 Ekim 2018 tarihinde yaptığı toplantısında; gelişen piyasa koşulları dolayısıyla, Şirketimiz Yozgat Çimento Fabrikası klinker üretim hattının yaklaşık 2 aylık bir süre için duruşa geçirilmesine karar verilmiştir. Üretim planlaması kapsamı neticesinde, anılan süre dahilinde klinker stoklarımız çimento üretim ve satış ve klinker satış taleplerini karşılayacak seviyededir. Dolayısıyla bu duruştan çimento üretim ve satışlarımız etkilenmeyecektir. Bununla birlikte, süreç içerisinde, bahse konu duruş nedeniyle ekonomik koşullara bağlı olarak yapılan üretim planlaması dahilinde 9 çalışanımızın iş sözleşmeleri usulüne uygun olarak feshedilecekti’ görüşüne yer verilmişti.

