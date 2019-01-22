Çimento üretimini durdurdu

Şirket üretim duruşunun satışları etkileyeceğini, mevcut stokların kullanılacağını açıkladı. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, söz konu süreçte klinker stoklarının çimento üretim ve satış ile klinker satış taleplerini karşılayacak seviyede olduğu; dolayısıyla duruştan çimento üretim ve satışlarının etkilenmeyeceği belirtildi. Açıklamada ayrıca ekonomik koşullara bağlı olarak yapılan üretim planlaması dahilinde yaklaşık sekiz çalışanın daha iş sözleşmelerinin feshedileceği belirtildi. Açıklamada, ‘Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 21 Ocak 2019 tarihli toplantısında; piyasa koşulları nedeniyle, şirketimiz Yozgat Çimento Fabrikası klinker üretim hattının yaklaşık olarak 15 Mart 2019'da yeniden faaliyete alınmasına ve bu tarihe kadar duruşun devamına karar verilmiştir. Üretim planlaması kapsamı neticesinde, anılan süre dahilinde klinker stoklarımız çimento üretim ve satış ve klinker satış taleplerini karşılayacak seviyededir. Dolayısıyla devam eden duruştan çimento üretim ve satışlarımız etkilenmeyecektir. Bununla birlikte, süreç içerisinde, bahse konu duruş nedeniyle ekonomik koşullara bağlı olarak yapılan üretim planlaması dahilinde yaklaşık 8 çalışanımızın daha iş sözleşmeleri usulüne uygun olarak feshedilecektir’ denildi.
Şirket 23 Ekim'de KAP'a yaptığı açıklamada, piyasa koşulları nedeniyle Yozgat Çimento Fabrikası klinker üretim hattının yaklaşık 2 aylık bir süre için duruşa geçirilmesine karar verildiğini duyurmuştu. Açıklamada, "Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23 Ekim 2018 tarihinde yaptığı toplantısında; gelişen piyasa koşulları dolayısıyla, Şirketimiz Yozgat Çimento Fabrikası klinker üretim hattının yaklaşık 2 aylık bir süre için duruşa geçirilmesine karar verilmiştir. Üretim planlaması kapsamı neticesinde, anılan süre dahilinde klinker stoklarımız çimento üretim ve satış ve klinker satış taleplerini karşılayacak seviyededir. Dolayısıyla bu duruştan çimento üretim ve satışlarımız etkilenmeyecektir. Bununla birlikte, süreç içerisinde, bahse konu duruş nedeniyle ekonomik koşullara bağlı olarak yapılan üretim planlaması dahilinde 9 çalışanımızın iş sözleşmeleri usulüne uygun olarak feshedilecekti’ görüşüne yer verilmişti.
Şirket üretim duruşunun satışları etkileyeceğini, mevcut stokların kullanılacağını açıkladı. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, söz konu süreçte klinker stoklarının çimento üretim ve satış ile klinker satış taleplerini karşılayacak seviyede olduğu; dolayısıyla duruştan çimento üretim ve satışlarının etkilenmeyeceği belirtildi. Açıklamada ayrıca ekonomik koşullara bağlı olarak yapılan üretim planlaması dahilinde yaklaşık sekiz çalışanın daha iş sözleşmelerinin feshedileceği belirtildi. Açıklamada, ‘Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 21 Ocak 2019 tarihli toplantısında; piyasa koşulları nedeniyle, şirketimiz Yozgat Çimento Fabrikası klinker üretim hattının yaklaşık olarak 15 Mart 2019'da yeniden faaliyete alınmasına ve bu tarihe kadar duruşun devamına karar verilmiştir. Üretim planlaması kapsamı neticesinde, anılan süre dahilinde klinker stoklarımız çimento üretim ve satış ve klinker satış taleplerini karşılayacak seviyededir. Dolayısıyla devam eden duruştan çimento üretim ve satışlarımız etkilenmeyecektir. Bununla birlikte, süreç içerisinde, bahse konu duruş nedeniyle ekonomik koşullara bağlı olarak yapılan üretim planlaması dahilinde yaklaşık 8 çalışanımızın daha iş sözleşmeleri usulüne uygun olarak feshedilecektir’ denildi.
Dikkat!
Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Üye Girişi Üye Ol
HİSSE LOT FIYATLARI ÇOK KAR VERMİŞTİ BÖLÜNDÜ HİSSE FİYATLARI UCUZ SAYILIR KÜÇÜK YATIRIMCILARA PILAN SPAKİLATİF HAVA YARATIYORLAR BENCE BU HİSSELERİNİ SATTIRIP KAPIŞACA TEKRAR bu benim kişisel fikrim
Koskoca Fabrika 1976 yılından beri böyle durmadı. Yozlgatın ne sanayi kuruluşu neredeyse yüzlerce kişi ve buna bağlı binlerce kişi bu fabrika bacasının tütmesi üzerine ekmek yiyor. Bu duruş fabrikanın kapanması demek kimse maval okumasın. AKP bir eserinle daha övün.
Yazık ülkeme yazık yazgatıma yazık hemşerime yazık evinde babasının kocasının oğlunun yolunu gözleyenlere...