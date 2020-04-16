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Çiftçiye zirai don uyarısı!..

Yozgat Valiliği Meteoroloji tarafından yapılan 'zirai don' uyarısını paylaştı.

16 Nisan 2020 Perşembe 14:30
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Çiftçiye zirai don uyarısı!..

YOZGAT için zirai don uyarısında bulunuldu. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bu gece Yozgat ile birlikte Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas illerinde hafif zirai don olayı beklendiği belirtildi. Meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı zirai faaliyetlerin başladığı bölgelerde tarımla uğraşanların dikkatli ve tedbirli olması istendi. Yozgat Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise, ''Meteorolojiden alınan bilgiye göre, bugün (16 Nisan 2020 Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan) gece il genelinde hafif zirai don olayı beklenmektedir. Meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı, zirai faaliyetlerin başladığı bölgelerimizde tarımla uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir'' denildi. 

Anahtar Kelimeler:
Don. çiftçi. Yozgat.
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