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Çiçekler hayır kurumuna

YOZGAT’ta işadamı Bahri Kayabaş, düzenlenen törenle açılışını gerçekleştirdiği ‘Kayabaş İnşaat Şirketi’ bürosuna gönderilen çiçekler ile kesilen kurbanı hayır kurumuna bağışlayarak, Yozgat’ta yeni bir geleneğinde başlangıcını yaptı.

Çiçekler hayır kurumuna

YOZGAT’ta işadamı Bahri Kayabaş, düzenlenen törenle açılışını gerçekleştirdiği ‘Kayabaş İnşaat Şirketi’ bürosuna gönderilen çiçekler ile kesilen kurbanı hayır kurumuna bağışlayarak, Yozgat’ta yeni bir geleneğinde başlangıcını yaptı.

01 Ocak 2018 Pazartesi 07:00
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Çiçekler hayır kurumuna

Lise Caddesi Tonoz Apartmanında Kayabaş İnşaat şirketini açan Bahri Kayabaş’ın, düzenlediği açılış törenine çok sayıda davetli katıldı. Dualarla ve kesilen kurban ile hizmete sokulan Kayabaş İnşaat Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Bahri Kayabaş, inşaat şirketi olarak bundan sonra Yozgat’a hizmet edeceklerini söyledi. Açılış törenine katılarak kendisine destek olan herkese de minnettarlığını sunan Kayabaş, ‘’Şirketimiz inşaat dışında Emlak, konuk, proje ve mühendislik üzerine hizmet verecek. Bana burayı açmamda destek olan, her zaman yanımda bulunan dostlarıma ve ağabeylerime çok teşekkür ediyorum, Yozgat’a Yozgatlıya hizmet etmek için buradayım’’ dedi.

HAYIR KURUMUNA

Yozgatlı iş adamı Bahri Kayabaş tarafından hizmete sunulan Kayabaş İnşaat Şirketi’nin açılış töreninde kesilen kurban ve tebrik için gönderilen çiçekler, hayır kurumuna bağışlandı. Kayabaş, açılış töreninde kesilen kurban ile gönderilen çiçekleri hayır kurumuna bağışladığını belirtti. Açılış töreninde birçok çiçeğin geldiğini, bu çiçekleri dağıtmak yerine bir kuruma gelir olması için bağış yaptığını dile getiren Kayabaş, ‘’Kesilen kurbanımızı ve burada açılış için gönderilen bütün çiçeklerimizi hayır kurumuna bağışladık. İnşallah bize bol bol dua ederler bizlerinde işi Allah’ın izniyle hayırlı bir şekilde yürür’’ diye konuştu.

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