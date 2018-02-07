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Cezaya uğramayın

Cezaya uğramayın

07 Şubat 2018 Çarşamba 07:00
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Cezaya uğramayın

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Taylan Alakoç, 28 Şubat’a kadar ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayene müracaat beyannamelerinin verilmesi gerektiğini, vermeyenler hakkında 2 bin 101 lira para cezası uygulanacağını söyledi. Alakoç, 28 Şubat tarihine kadar ‘Periyodik Muayene Müracaat Döneminin’ devam ettiğini hatırlattı, ölçü ve tartı aletli kullanıcılarının Yozgat Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmalarını istedi. Yozgat’taki ölçü ve ölçü aletlerinin her türlü denetiminin Yozgat Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından yapıldığını hatırlatan Alakoç, tartım kapasitesi 2 bin kilo üzerinde, otomatik olmayan tartı aletleri, elektrik, su ve gaz sayaçları ile akaryakıt ve LPG sayaçlarının bu kapsam içinde olduğunu bildirdi. Alakoç,  “Yetkili muayene servislerince muayene edilecek ölçü ve tartı aletleri ise otomatik tartı aletleri,  birinci ve ikinci sınıf otomatik olmayan tartı aletleri, belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan, üretici ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık ve kapalı pazar yerleri dışında kullanılan ve tartım kapasitesi 2 bin kilonun altında olan üçüncü ve dördüncü sınıf otomatik olmayan tartı aletleri, taksimetreler, egzoz emisyon ölçme cihazları ve takoğraflardır” diye konuştu.
Alakoç, “Ticaret erbaplarımızın cezai duruma düşmemesi ve mağduriyet yaşamaması için 28 Şubat 2018 Çarşamba günü mesai bitimine kadar ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayene müracaat beyannamelerinin Yozgat Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’ne vermeleri gerekiyor” dedi.

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