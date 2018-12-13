Cezaevi mağdur mu etti!

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, TBMM’de sürdürülen bütçe görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bir araya gelerek, Yozgat’ın sorunlarını iletti.

Milletvekili Ali Keven, Yozgat’ta yapımı devam eden kapalı cezaevi inşaatının yüklenici firmasına kayyum atandığını, inşaata devam eden kayyumun ise alacağı olan Yozgat esnafına ve işçisine ödeme yapmadığını Oktay’a iletti. Keven, alacağı bulunan küçük esnafın zor durumda olduğuna da dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın ise konuyla detaylı olarak ilgileneceğini ifade ettiği bildirildi.

