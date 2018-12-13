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Cezaevi mağdur mu etti!

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven Yozgat kapalı cezaevi inşaatını yapan müteahhitlik firmasına kayyum atandığını ve alacağı olan Yozgatlı tüccarın mağdur olduğunu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a iletti.

Cezaevi mağdur mu etti!

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven Yozgat kapalı cezaevi inşaatını yapan müteahhitlik firmasına kayyum atandığını ve alacağı olan Yozgatlı tüccarın mağdur olduğunu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a iletti.

13 Aralık 2018 Perşembe 07:00
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Cezaevi mağdur mu etti!

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, TBMM’de sürdürülen bütçe görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bir araya gelerek, Yozgat’ın sorunlarını iletti.
Milletvekili Ali Keven, Yozgat’ta yapımı devam eden kapalı cezaevi inşaatının yüklenici firmasına kayyum atandığını, inşaata devam eden kayyumun ise alacağı olan Yozgat esnafına ve işçisine ödeme yapmadığını Oktay’a iletti. Keven, alacağı bulunan küçük esnafın zor durumda olduğuna da dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın ise konuyla detaylı olarak ilgileneceğini ifade ettiği bildirildi.

Son Güncelleme: 12.12.2018 16:42
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