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Ceza yemeyin

YOZGAT Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü yaptığı açıklamada Yıllık İşletme Cetveli bildirmeyen işletmelere para cezası uygulanacağını hatırlattı.

Ceza yemeyin

YOZGAT Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü yaptığı açıklamada Yıllık İşletme Cetveli bildirmeyen işletmelere para cezası uygulanacağını hatırlattı.

13 Nisan 2019 Cumartesi 00:00
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Ceza yemeyin

Yozgat Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Sanayi Sicil Belgesi olan işletmelerin bir önceki yıla ait faaliyetlerini içeren yıllık işletme cetvellerinin bildirilmesi gerektiğini bildirdi.
Nisan ayı sonuna kadar cetvellerini sisteme girmeyenlere bin 294 lira idari para cezası uygulanacağı da vurgulandı.
Sanayi Sicil Belgesi olan işletmelerin 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 5’inci maddesi gereği bir önceki yıla ait faaliyetlerini içeren Yıllık İşletme Cetvellerini her yılın ilk dört ayı içerisinde bildirmeleri gerektiği belirtildi.
Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, söz konusu işletmelerin https://sanayisicil.sanayi.gov.tr internet adresi üzerinden kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yaparak 2018 yılına ait Yıllık İşletme Cetvellerini, 30 Nisan 2019 tarihine kadar doldurmaları gerektiğini duyurdu.
 Süresi içerisinde cetvellerini sisteme girmeyen işletmeler hakkında 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 9. Maddesi gereği, bin 294 lira idari Para Cezası uygulanacaktır.

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