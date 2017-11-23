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-Çelik uyardı

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Sinan Çelik, Türkiye üzerinde oyunlar oynandığını belirterek, terörden sonuç alamayanların, ekonomik savaş içerisinde girdiğini söyledi.

-Çelik uyardı

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Sinan Çelik, Türkiye üzerinde oyunlar oynandığını belirterek, terörden sonuç alamayanların, ekonomik savaş içerisinde girdiğini söyledi.

23 Kasım 2017 Perşembe 07:05
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-Çelik uyardı

Çelik, Türkiye’nin üzerinde çok ciddi oyunlar oynandığına değinerek, gerek 15 Temmuz darbe girişimi, gerek ekonomik olarak oynanan oyunlar nedeniyle birlik ve beraberlik içerisinde olunması gerektiğini ifade etti. Türk ekonomisinin canlı tutulması çağrısında bulunan Çelik, tüketicilerin üreticilere sahip çıkmasını istedi. Ekonomik durgunluğa izin verilmemesini belirten Çelik, “Esnafımıza, tüccarımıza hep birlikte sahip çıkmamız gerekiyor. Harcamalarımız kısıtlanmamalı. Valilikler, belediyeler ve sivil toplum örgütleri ortak bir çalışma içerisinde seferberlik içerisinde olmalıdır” dedi.

Ekonominin güçlenmesi için başta yerel esnafa destek olmak üzere, alışverişin kısıtlanmaması, üretimin desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Çelik,  Türkiye'nin terör ve ekonomik saldırılara maruz kaldığını aktardı. Çelik, "Türkiye zorlu bir süreçten geçiyor. Ülkemize yönelik gerek iç gerekse dış mihraklar tarafından büyük saldırılar var. Demokrasimize, ülkemizin bölünmez bütünlüğüne, ekonomimize göz dikenlerin bu emellerini boşa çıkarmak zorundayız. Ekonomisi güçlü devletler arasında yer alan ülkemizin ekonomisini daha da güçlendirmek zorundayız. Ülkemiz gibi Yozgat'ta zor bir dönemden geçiyor. Bu süreci işbirliği yaparak ve kenetlenerek atlatmalıyız" şeklinde konuştu.

Son Güncelleme: 22.11.2017 17:19
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