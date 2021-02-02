ÇANDIR MANTAR iLE KALKINACAK

ÇANDIR ilçesinde, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından hazırlanıp, KOP tarafından mali destek verilmesi uygun görülen projelerden birisi olan ‘KOP’la İstiridye Mantarı Üretiyorum, Refaha Kavuşuyorum’ adlı proje kapsamında düzenlenen eğitim çalışmaları tamamlardı. KOP Projesi ile Halk Eğitim Merkezi’nde hayata geçirilen eğitim çadırında, teorik eğitimlerin ardından kursiyerlere pratik eğitimler verildi, uygulama yaptırıldı. Kaymakam Resul Yıldırım Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen eğitimde başarı sağlayan kursiyerlere sertifikalarını verdi, Mantar yetiştirme çadırında incelemelerde bulundu. Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de son yıllarda hızla yaygınlaşan, özellikle kırsal dağlık alanlarda çiftçilerin ek gelir kapısı haline dönüşen mantar yetiştiriciliğinin gelişmesi için KOP tarafından mali destek imkanı sunuldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, kurulduğu günden bu yana bölgenin kalkınmasını hızlandırmak amacıyla yürüttüğü çok sektörlü proje ve hibe destekleri kapsamında Çandır ilçesinde hazırlanan projeye de mali katkı sağladı. Bu arada Çandır Belediyesinin ‘Çandır’da Tüketen Değil Mantar Üreten Eller’ projesi de SODES’ten destek aldı. 1,3 milyon lira bütçe ile ilçede istihdam oluşturmak adına kültür mantarı üretim tesisinin kurulması planlandı.